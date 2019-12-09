Купеобразный кроссовер под номером "05" стал четвертой моделью международной марки.

Китайский концерн Geely получил определенные выгоды от приобретения шведской марки Volvo, а все лучшее от этого симбиоза досталось новообразованному бренду Lynk & Co. На рынок Китая вышел купеобразный кроссовер с индексом “05”, который является продолжением кроссовера под номером “01”, но совсем на него не похож.

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Индекс 01 носит первый кроссовер Lynk & Co, от которого “ноль пятому” досталась техническая начинка, однако новичок оказался совсем не похожим на “единичку”. Дизайнеры приложили максимум усилий, чтобы два внедорожника нельзя было перепутать. Lynk & Co 05 построен на модульной платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. Длина кроссовера составляет 4592 мм, колесная база – 2734 мм. Новичок получил собственную оптику, отличную от 01, новые бамперы и решетку радиатора, а также 20-дюймовые колесные диски.

Внутри Lynk & Co 05 также имеет мало общего с первым кроссовером. “Чистый”, лаконичный интерьер лишился большинства физических клавиш, увеличил свои мониторы и обзавелся новым рулем. Дизайн передней панели и центрального туннеля у него также свои.

А вот силовые агрегаты Lynk & Co 05 – знакомые по другим моделям на платформе CMA. Базовым для кросс-купе является двухлитровый турбомотор Volvo Drive-E мощностью в 190 л. с., а альтернативой ему будут два гибридных агрегата на основе трехцилиндрового полуторалитрового турбомотора. В качестве трансмиссии используется 8-ступенчатый автомат Aisin, который направляет обороты на переднюю ось или на обе, если владелец доплатил за такую опцию.

Фото: Lynk & Co 05 / Motor1, Autohome

Сейчас Lynk & Co 05 считается флагманом марки, а затем ему предсказывают самый высокий ценник из всех моделей "Линк и ко". Как и подобает флагману, в списке оснащения новинки значатся панорамная крыша с люком, отделка салона кожей и замшей, электрорегулировка передних кресел и адаптивный круиз-контроль. Цены на Lynk & Co 05 стартуют с отметки в 250 тысяч юаней – это около 840 тысяч гривен или 35 тысяч долларов по текущему курсу.

В 2020 году Lynk & Co должен выйти на европейский рынок, а первой старосветской страной для марки должна стать столица Нидерландов.

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