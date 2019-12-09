Концерн Toyota является крупнейшим производителем автомобилей в Японии, однако в последний раз местные журналисты короновали автомобиль этой марки 10 лет назад. Свою роль в выборе, безусловно, сыграло появление версии Toyota RAV4 Prime.

Популярный во всем мире кроссовер наконец по достоинству оценили на родине. Последний раз Toyota праздновала победу в национальном конкурсе Car of the Year Japan целых десять лет назад, когда лучшим был назван гибридный Prius третьего поколения.

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В жюри конкурса входят более 60 журналистов из 40 профильных изданий. В этом году эксперты должны были выбрать лучший автомобиль среди почти двух сотен новинок, представленных на рынке. До финала дошли три десятка машин, из которых выбрали десятку лучших, во главе с Toyota RAV4.

Кроссовер вышел в лидеры с огромным отрывом: RAV4 набрал 436 баллов, тогда как ближайший соперник – хэтчбек Mazda3 получил лишь 328 баллов, а баварский седан BMW 3-й Серии получил только 290. Последний получил титул “лучшего зарубежного автомобиля года”. А остальные финалисты распределили между собой дополнительные награды. Так Nissan Skyline получил звание наиболее инновационной модели, благодаря системе частично автономного вождения ProPilot 2.0, лучшими кей-карами признано Nissan Dayz и Mitsubishi eK, а приз зрительских симпатий отошел харизматичному Jeep Wrangler.

Фото: победители японского конкурса “Автомобиль года” / Motoringresearch

Кстати, буквально на следующий день, после объявления победителей, были названы победители конкурса “Автомобиль года” престижного австралийского портала Carsguide, в котором первое место досталось также Toyota RAV4.

Полный список победителей японского конкурса “Автомобиль года”:

Toyota RAV4 – 436 баллов; Mazda 3 – 328 баллов; BMW 3 Series – 290 баллов; Toyota Corolla / Corolla Touring – 118 баллов; Jaguar I-Pace – 109 баллов; Jeep Wrangler – 56 баллов; Honda N-WGN / N-WGN Custom – 54 балла; Mercedes-Benz A-Class – 53 балла; Mitsubishi eK Cross / Nissan Dayz – 35 баллов; Daihatsu Tanto / Tanto Custom – 21 балл.

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