5,8 секунд на разгон от 0 до 100 км/час. При среднем расходе топлива в 2,6 литра на 100 км.

Новая модификация популярного японского кроссовера получила название Prime и сочетает полный привод, небывалую динамику и низкий расход топлива. Toyota доказывает, что электрифицированное будущее скучным не будет.

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Версия Prime отличается от обычного RAV4 новым передним бампером, другой решеткой радиатора и свежим дизайном 18-дюймовых дисков. В интерьере гибрида более дорогая отделка и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. За доплату будут предлагаться 9-дюймовый дисплей и подрулевые переключатели передач.

Фото: Toyota RAV4 Prime / Toyota

Toyota RAV4 Prime оснащен гибридной силовой установкой на базе 177-сильного бензинового мотора объемом 2,5 литра, которому помогают два электрических двигателя – по одному на каждой оси для реализации полноприводной схемы привода. Совокупная отдача установки составляет 306 лошадиных сил. И при показателе разгона до сотни за 5,8 секунд, заявленный производителем расход топлива составляет всего 2,6 литра на 100 километров. Фантастика! Нет, уже – реальность. Продажи Toyota RAV4 Prime в США стартуют в следующем году летом. Пока неизвестно, появится ли новинка в Украине.

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