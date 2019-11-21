5,8 секунд на розгін від 0 до 100 км/год. При середній витраті пального у 2,6 літри на 100 км.

Нова модифікація популярного японського кросовера отримала назву Prime і поєднує повний привід, небувалу динаміку та низьку витрату пального. Toyota доводить, що електрифіковане майбутнє нудним не буде.

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Версія Prime відрізняється від звичайного RAV4 новим переднім бампером з іншою решіткою радіатора та свіжим дизайном 18-дюймових дисків. В інтер’єрі гібрида більш дороге оздоблення і мультимедійна система з 8-дюймовим екраном. За доплату пропонуватимуться 9-дюймовий дисплей і підрульові перемикачі передач.

Фото: Toyota RAV4 Prime / Toyota

Toyota RAV4 Prime оснащений гібридною силовою установкою на базі 177-сильного бензинового мотора об'ємом 2,5 літра, котрому допомагають два електричних двигуна – по одному на кожній осі для реалізації повнопривідної схеми приводу. Сукупна віддача установки становить 306 кінських сил. І при показнику розгону до сотні за 5,8 секунд, заявлена виробником витрата пального складає всього 2,6 літра на 100 кілометрів. Фантастика! Ні, вже – реальність. Продажі Toyota RAV4 Prime у США стартують влітку наступного року. Наразі невідомо, чи з’явиться новинка в Україні.

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