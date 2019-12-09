Концерн Toyota є найбільшим виробником автомобілів у Японії, однак останній раз місцеві журналісти коронували автомобіль цієї марки 10 років тому. Свою роль у виборі, безумовно, зіграла поява версії Toyota RAV4 Prime.

Популярний у всьому світі кросовер нарешті гідно оцінили на батьківщині. Востаннє Toyota святкувала перемогу в національному конкурсі Car of the Year Japan цілих десять років тому, коли кращим було названо гібридний Prius третього покоління.

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До журі конкурсу входять більше 60 журналістів з 40 профільних видань. Цього року експерти повинні були обрати кращий автомобіль з-поміж майже двох сотень новинок, представлених на ринку. До фіналу дійшли три десятки машин, з яких було обрано десятку кращих, на чолі з Toyota RAV4.

Кросовер вийшов у лідери з величезним відривом: RAV4 набрав 436 балів, тоді як найближчий суперник – хетчбек Mazda3 отримав лише 328 балів, а баварський седан BMW 3-ї Серії здобув тільки 290. Останній отримав титул “кращого зарубіжного автомобіля року”. А решта фіналістів розподілила між собою додаткові нагороди. Так Nissan Skyline отримав звання найбільш інноваційної моделі, завдяки системі частково автономного водіння ProPilot 2.0, кращими кей-карами визнано Nissan Dayz та Mitsubishi eK, а приз глядацьких симпатій відійшов харизматичному Jeep Wrangler.

Фото: переможці японського конкурсу “Автомобіль року” / Motoringresearch

До речі, буквально наступного дня, після оголошення переможців, були названі переможці конкурсу “Автомобіль року” престижного австралійського порталу Carsguide, в якому перше місце дісталось також Toyota RAV4.

Повний список переможців японського конкурсу “Автомобіль року”:

Toyota RAV4 – 436 балів; Mazda 3 – 328 балів; BMW 3 Series – 290 балів; Toyota Corolla / Corolla Touring – 118 балів; Jaguar I-Pace – 109 балів; Jeep Wrangler – 56 балів; Honda N-WGN / N-WGN Custom – 54 бали; Mercedes-Benz A-Class – 53 бали; Mitsubishi eK Cross / Nissan Dayz – 35 балів; Daihatsu Tanto / Tanto Custom – 21 бал.

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