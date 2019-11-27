Здогадаєтесь, котрий з сімох автомобілів стане лауреатом цьогорічної премії?

Обирати є з чого: до фіналу вийшли автомобілі різних класів, від недорогих компактних хетчбеків до преміальних електрокарів. Котрий з них здобуде титул “Європейський автомобіль 2020 року”? Пропонуємо вам зробити власний прогноз.

Також цікаво: Чим вразив Tesla Cybertruck, чого нема в інших авто

Журі європейського конкурсу, до складу якого входять журналісти профільних ЗМІ, скоротили список з 35 кандидатів на звання “Європейський автомобіль 2020 року” до семи. За умовами конкурсу, право на участь у ньому мають нові автомобілі, які продаються як мінімум в п'яти європейських країнах.

Фіналістами 2020 European Car of the Year стали:

Варто зазначити, що Porsche Taycan вже завоював титул “Автомобіля року” в Німеччині. Однак його електричний суперник – Tesla Model 3, продається довше і неймовірно популярний в інших країнах Євросоюзу. До того ж, на п’яти обом наступають новинки, які також обзавелись електричними версіями, як Peugeot 208.

Фото: номінанти на звання “Європейський автомобіль 2020 року” / Car Of The Year

Журі конкурсу назве переможця конкурсу під час відкриття Женевського автосалону 2 березня 2020 року, а поки що пропонуємо вам самостійно передбачити результат.



Нагадаємо, переможцем премії “Європейський автомобіль 2019 року” став електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Також цікаво: Стало відомо, коли в Україні з'являться електронні водійські права