Догадаетесь, какой из семи автомобилей станет лауреатом нынешней премии?

Выбирать есть из чего: в финал вышли автомобили различных классов, от недорогих компактных хэтчбеков до премиальных электрокаров. Какой из них получит титул “Европейский автомобиль 2020 года”? Предлагаем вам сделать собственный прогноз.

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Жюри европейского конкурса, в состав которого входят журналисты профильных СМИ, сократили список из 35 кандидатов на звание “Европейский автомобиль 2020 года” до семи. По условиям конкурса, право на участие в нем имеют новые автомобили, которые продаются как минимум в пяти европейских странах.

Финалистами 2020 European Car of the Year стали:

Стоит отметить, что Porsche Taycan уже завоевал титул “Автомобиля года” в Германии. Однако его электрический соперник – Tesla Model 3 – продается дольше и невероятно популярен в других странах Евросоюза. К тому же, на пятки обоим наступают новинки, которые тоже обзавелись электрическими версиями, например, Peugeot 208.

Фото: номинанты на звание “Европейский автомобиль 2020 года” / Car Of The Year

Жюри конкурса назовет победителя конкурса во время открытия Женевского автосалона 2 марта 2020 года, а пока предлагаем вам самостоятельно предсказать результат.



Напомним, победителем премии “Европейский автомобиль 2019 года” стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

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