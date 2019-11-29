Skoda Octavia 2020 модельного року увірвалася в автомобільний світ з яскравим дизайном і сучасними технологіями. Але тільки тепер ми дізналися, скільки коштує нова Skoda Octavia.

Як стало відомо, автомобіль оцінили в 456 900 крон в Чехії – на домашньому для компанії ринку. Skoda хотіла зберегти базову вартість на рівні попередника. З огляду на те, що за нього просять від 450 900 крон, можна сказати, що завдання це в принципі вдалося.

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Нова "Шкода Октавія" 2020 у перерахунку на українську валюту оцінена мінімум в 472,5 тис. грн. При цьому модель поточного покоління у нас можна купити за 416 тисяч.

Чеські ціни автовиробник оголосив для базової моделі Skoda Octavia Active, але список її оснащення поки невідомий. Однак чеські покупці вже знають, скільки коштує новинка в топовому виконанні – 1 112 300 крон (близько 1 150 000 грн), ціна для "Шкода Октавія" універсал. Повністю завантажений опціями універсал Skoda Octavia буде найдорожчою модифікацією до появи спортивної RS

В цьому випадку оснащення вражає: трьохзонний клімат-контроль, асистент паркування, крісла з масажем, підігрівом і вентиляцією, бездротова зарядка для смартфона і сучасна мультимедійна система.

Крім того, купити Skoda Octavia 2020 можна буде з адаптивним шасі, панорамним дахом, світлодіодними матричними фарами і автоматичними багажними дверцятами (у всякому разі для Skoda Octavia Combi).

Тепер залишилося дочекатися українських цін на нову модель. Вони, скоріш за все, будуть оголошені влітку 2020 року, під час офіційної української презентації нової Skoda Octavia.

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