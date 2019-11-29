Skoda Octavia 2020 модельного года ворвалась в автомобильный мир с ярким дизайном и современными технологиями. Но только теперь мы узнали, сколько стоит новая Skoda Octavia.

Как стало известно, автомобиль оценили в 456 900 крон в Чехии – на домашнем для компании рынке. Skoda хотела сохранить базовую стоимость на уровне предшественника. Учитывая то, что за него просят от 450 900 крон, можно сказать, что задача это в принципе удалось.

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Новая "Шкода Октавия" 2020 в пересчете на украинскую валюту оценена минимум в 472,5 тыс. грн. При этом модель текущего поколения у нас можно купить за 416 тысяч.

Чешские цены автопроизводитель объявил для базовой модели Skoda Octavia Active, но список ее оснащения пока неизвестен. Однако чешские покупатели уже знают, сколько стоит новинка в топовом исполнении – 1 112 300 крон (около 1 150 000 грн), цена для Шкода Октавия универсал. Полностью загруженный опциями универсал Skoda Octavia будет самой дорогой модификацией до появления спортивной RS

В этом случае оснащение впечатляет: трехзонный климат-контроль, ассистент парковки, кресла с массажем, подогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфона и современная мультимедийная система.

Кроме того, купить Skoda Octavia 2020 можно будет с адаптивным шасси, панорамной крышей, светодиодными матричными фарами и автоматическими багажными дверцами (во всяком случае для Skoda Octavia Combi).

Теперь осталось дождаться украинских цен на новую модель. Они, скорее всего, будут объявлены летом 2020 года, во время официальной украинской презентации новой Skoda Octavia.

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