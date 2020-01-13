У него даже есть плавники!

Прототип, представленный японским производителем на домашнем автосалоне в Токио, носит название Toyota Ambient RD Prius PHV Concept. Да, возможно название слишком пышное, но и автомобиль получился достойный титулов.

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Toyota Ambient RD Prius PHV Concept создана вместе с Toyota Modellista, подразделением компании, отвечающим за тюнинг и стайлинг автомобилей, а также Toyota Racing Development (TRD) – автоспортивным отделом производителя.

Передняя часть концепта выглядит, хотя и агрессивно, особенно для Prius, но более-менее традиционно. А вот корма электрокара несколько действительно чужеродная. Причем не только для "Приуса" или "Тойоты", но и для современных автомобилей вообще. Позвоночные плавники на крыше и бампере, пара “крыльев” вдоль и все это светится.

Кстати, подсветка у концепта – сквозная, свет проходит сквозь пластик (или другой материала) переднего бампера. Кроме того, бампер спереди оснащен выдвижным диффузором. А еще в концепте подсвечиваются колеса.

Интерьер прототипа скрыт за светонепроницаемым черным стеклом, что свидетельствует о том, что салона у него нет, а, возможно, и не будет. Вероятно Toyota Ambient RD Prius PHV Concept представляет собой визионерский прототип, от которого будущий Prius, или не только он, возьмет отдельные элементы дизайна.

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