Британский портал Carwow провел собственные замеры автономного пробега самых популярных электромобилей на рынке, который показал цифры, отличные от указанных в официальных характеристиках.

Для эксперимента были выбраны электрокары разных классов, но между собой их не сравнивали – целью журналистов была проверка запаса хода в реальной жизни.

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Все электромобили, представленные в обзоре от Carwow, доступные на рынке Великобритании: Nissan Leaf, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC, Kia e-Niro, Tesla Model 3 и Audi e-Tron. Вот какие показатели пробега для этих моделей приводят сами автопроизводители:

Nissan Leaf e-Plus (e+) – 378 км;

Jaguar I-Pace – 470 км;

Mercedes-Benz EQC – 450 км;

Kia e-Niro – 485 км;

Tesla Model 3 – 560 км;

Audi e-Tron ​​​– 400 км.

И эти цифры получены в "лабораторных" условиях. А что, если электрокар используется в режиме обычного автомобиля, когда водитель не пытается экономить каждый ватт энергии, пользуется кондиционером, заряжает смартфон и так далее? Вот цифры, полученные экспертами Carwow:

Nissan Leaf e-Plus (e+) – 334 км;

Jaguar I-Pace – 359 км;

Mercedes-Benz EQC – 312 км;

Kia e-Niro – 410 км;

Tesla Model 3 – 434 км;

Audi e-Tron ​​​– 331 км.

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