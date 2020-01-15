У немецкого спорткара нет ни одного шанса соревноваться по этому параметру с главным конкурентом –Tesla Model S.

Первый электрокар Porsche дебютировал сразу в двух исполнениях: Turbo и Turbo S, однако замеры дальнобойности для более продуктивной S-версии по системе EPA провели только сейчас.

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Модель с шильдиком Turbo S отличается от обычного Porsche Taycan лучшими динамическими показателями, но за скорость владельцам электрокара придется расплачиваться меньшим запасом хода. Если в цифрах, то S-версия способна преодолевать на одном заряде на 15 километров (9 миль) меньше Turbo.

Фото: Porsche Taycan Turbo S / Porsche

Общий пробег электрокара на одном заряде составляет 309 километров, что на целых 216 километров меньше, чем у актуальной версии Tesla Model S Performance. Последняя может похвастаться запасом хода в 525 километров (326 миль) и это существенная разница. Впрочем, это не единственный параметр, по которому немецкий батарейный спорткар уступает “большой Т”.

Учитывая то, что среднестатистический водитель ежедневно проезжает 60-80 километров, даже столь значительная разница в автономном пробеге не отвлечет от Porsche потенциальных покупателей. Ведь при таких условиях полного заряда батарей хватит на три дня или больше.

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