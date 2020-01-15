У німецького спорткара немає жодного шансу змагатись за цим параметром з головним конкурентом –Tesla Model S.

Перший електрокар Porsche дебютував одразу у двох виконаннях: Turbo та Turbo S, однак заміри дальнобійності для більш продуктивної S-версії за системою EPA провели лише зараз.

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Модель з шильдиком Turbo S відрізняється від звичайного Porsche Taycan кращими динамічними показниками, але за швидкість власникам електрокара доведеться розплачуватись меншим запасом ходу. Якщо в цифрах, то S-версія здатна долати на одному заряді на 15 кілометрів (9 миль) менше за Turbo.

Фото: Porsche Taycan Turbo S / Porsche

Загальний пробіг електрокара на одному заряді становить 309 кілометрів, що на цілих 216 кілометрів менше, ніж у актуальної версії Tesla Model S Performance. Остання може похвалитись запасом ходу у 525 кілометрів (326 миль) і це суттєва різниця. Втім, це чи не єдиний параметр, за яким німецький батарейний спорткар поступається “великій Т”.

Зважаючи на те, що середньостатистичний водій щодня проїжджає 60-80 кілометрів, навіть настільки значна різниця в автономному пробігу не відверне від Porsche потенційних покупців. Адже, за таких умов, повного заряду батарей вистачить на три дні або й більше.

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