Американський автовиробник настільки впевнений у захищеності софту своїх електрокарів, що знову пропонує кібер-умільцям покопирсатись в електроніці машин та спробувати їх зламати.

Це вже стає традицією. Тому що автомобілі нового покоління потребують нового підходу до їх розробки.

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Автомобілі з кожним роком стають “розумнішими”. І це, звісно, добре, але чим більше вони уподібнюються гаджетам на колесах, тим більш вразливими стають для хакерських атак. Прикладів подібних втручань у програмне забезпечення електрокарів вже було чимало: хакери знаходили способи віддалено керувати автомобілем, зафіксовано навіть кілька крадіжок, здійснених “по повітрю” – через Wi-Fi. Найчастіше, саме електрокари Tesla потрапляють у подібні ситуації, оскільки є найбільш технологічними, цифровими, автомобілями на ринку сьогодні.

Та на Tesla теж не двійочники працюють – з кожним оновленням програмного забезпечення покращуються і захисні програми. Цей процес потребує постійного оновлення та стрес-перевірок. Наймасштабнішою з них є відкрита програма Zero Day Initiative, у рамках щорічного заходу Pwn2Own. Фактично, виробник заохочує кібератаки на власні автомобілі.

Під час заходу усім бажаючим пропонується продемонструвати злом електрокара Tesla програмними методами. Тим, кому це вдасться, Tesla не засудить, а навпаки – видасть нагороди. Якщо хакеру чи групі вдасться пробитись крізь захист Tesla Model 3 найвищого рівня, виробник віддасть цей такий же автомобіль та нагороду в півмільйона доларів. Для цього потрібно увійти в систему через Wi-Fi, Bluetooth або модем, з подальшим виконанням коду в системах VCSEC, Gateway або Autopilot. Менш складні завдання для хакерів передбачають грошові винагороди у розмірі 400 та 100 тисяч доларів.



Фото: минулорічні переможці челенджу / Zero Day

Минулого року, під час Pwn2Own, два учасника команди Fluoroacetate – Амато Кама (Amat Cama) і Річард Чжу (Richard Zhu), впорались із найважчим завданням, використавши помилку JIT в браузері, за що отримали Model 3 та грошову винагороду.

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