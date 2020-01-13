Американский автопроизводитель настолько уверен в защищенности софта своих электрокаров, что вновь предлагает кибер-умельцам покопаться в электронике машин и попробовать их сломать.

Это уже становится традицией. Потому что автомобили нового поколения требуют нового подхода к их разработке.

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Автомобили с каждым годом становятся "умнее". И это, конечно, хорошо, но чем больше они уподобляются гаджетам на колесах, тем более уязвимыми становятся для хакерских атак. Примеров подобных вмешательств в программное обеспечение электрокаров уже было немало: хакеры находили способы удаленно управлять автомобилем, зафиксированно даже несколько краж, совершенных "по воздуху" – через Wi-Fi. Зачастую, именно электрокары Tesla попадают в подобные ситуации, поскольку являются наиболее технологичными, цифровыми автомобилями на рынке сегодня.

И на Tesla тоже не двоечники работают – с каждым обновлением программного обеспечения улучшаются и защитные программы. Этот процесс требует постоянного обновления и стресс-проверок. Самой масштабной из них является открытая программа Zero Day Initiative, в рамках ежегодного мероприятия Pwn2Own. Фактически, производитель поощряет кибератаки на собственные автомобили.

Во время мероприятия всем желающим предлагается продемонстрировать взлом электрокара Tesla программными методами. Тех, кому это удастся, Tesla не осудит, а наоборот – выдаст награды. Если хакеру или группе удастся пробиться сквозь защиту Tesla Model 3 высокого уровня, производитель отдаст этот же автомобиль и награду в полмиллиона долларов. Для этого нужно войти в систему через Wi-Fi, Bluetooth или модем, с последующим выполнением кода в системах VCSEC, Gateway или Autopilot. Менее сложные задачи для хакеров предусматривают денежные вознаграждения в размере 400 и 100 тысяч долларов.



Фото: прошлогодние победители челленджа / Zero Day

В прошлом году, во время Pwn2Own два участника команды Fluoroacetate – Амато Кама (Amat Cama) и Ричард Чжу (Richard Zhu) – справились с трудной задачей, использовав ошибку JIT в браузере, за что получили Model 3 и денежное вознаграждение.

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