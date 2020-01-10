Ринок легкових електромобілів за рік виріс майже на третину, а комерційних – в півтора рази.

У минулому році в Україні було зареєстровано 7542 од. автотранспортних засобів, які працюють виключно на електротязі. З них 7012 – легкові електромобілі та 530 шт. – комерційні, повідомляє Укравтопром.

Як і раніше, в структурі українського ринку автомобілів з нульовим рівнем викидів продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в 2019 році склала 92% (легкові) та 96% (комерційні). При цьому середній вік електричного секонд-хенду становив 4 роки (легкові), для комерційних – 6 років.

Читайте також: український авторинок ледь не виріс до 100 тис км

ТОП-5 вживаних електромобілів в Україні за 2019 рік:

Рейтинг Марка, модель Реєстрації, од. 1 Nissan Leaf 3217 2 Tesla Model S 623 3 Volkswagen е-Golf 360 4 BMW i3 338 5 Fiat 500е 312

Більшість цих автомобілів припливли до нас з Америки.

Найкращий результат в продажах нових електрокарів належить автомобілю Jaguar I-Pace, який вибрали 145 покупців.

На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z.E., його результат на поточний рік склав 482 реєстрації. З колосальним відставанням від лідера другий результат показав електричний фургон Nissan NV200, 29 автомобілів цієї моделі в минулому році отримали українські номери. Замикає трійку найпопулярніших Peugeot Partner Electric – 7 шт.

Нагадаємо, що загальний ринок автомобілів в Україні сягає півмільйона автомобілів.