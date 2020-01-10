Ринок легкових електромобілів за рік виріс майже на третину, а комерційних – в півтора рази.
У минулому році в Україні було зареєстровано 7542 од. автотранспортних засобів, які працюють виключно на електротязі. З них 7012 – легкові електромобілі та 530 шт. – комерційні, повідомляє Укравтопром.
Як і раніше, в структурі українського ринку автомобілів з нульовим рівнем викидів продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в 2019 році склала 92% (легкові) та 96% (комерційні). При цьому середній вік електричного секонд-хенду становив 4 роки (легкові), для комерційних – 6 років.
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ТОП-5 вживаних електромобілів в Україні за 2019 рік:
|
Рейтинг
|
Марка, модель
|
Реєстрації, од.
|
1
|
Nissan Leaf
|
3217
|
2
|
Tesla Model S
|
623
|
3
|
Volkswagen е-Golf
|
360
|
4
|
BMW i3
|
338
|
5
|
Fiat 500е
|
312
Більшість цих автомобілів припливли до нас з Америки.
Найкращий результат в продажах нових електрокарів належить автомобілю Jaguar I-Pace, який вибрали 145 покупців.
На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z.E., його результат на поточний рік склав 482 реєстрації. З колосальним відставанням від лідера другий результат показав електричний фургон Nissan NV200, 29 автомобілів цієї моделі в минулому році отримали українські номери. Замикає трійку найпопулярніших Peugeot Partner Electric – 7 шт.
Нагадаємо, що загальний ринок автомобілів в Україні сягає півмільйона автомобілів.