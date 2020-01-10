Рынок легковых электромобилей за год вырос почти на треть, а коммерческих – в полтора раза.

В прошлом году в Украине было зарегистрировано 7542 ед. автотранспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из них 7012 – легковые электромобили и 530 шт. – коммерческие, сообщает Укравтопром.

Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила 92% (легковые) и 96% (коммерческие). При этом средний возраст электрического секонд-хенда составлял 4 года (легковые), для коммерческих – 6 лет.

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ТОП-5 подержанных электромобилей в Украине за 2019 год:

Рейтинг Марка, модель Регистрации, ед 1 Nissan Leaf 3217 2 Tesla Model S 623 3 Volkswagen е-Golf 360 4 BMW i3 338 5 Fiat 500е 312

Большинство этих автомобилей приплыли к нам из Америки.

Лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю Jaguar I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E. его результат на текущий год составил 482 регистрации. С колоссальным отставанием от лидера второй результат показал электрический фургон Nissan NV200, 29 автомобилей этой модели в прошлом году получили украинские номера. Замыкает тройку самых популярных Peugeot Partner Electric – 7 шт.

Напомним, что общий рынок автомобилей в Украине достигает полумиллиона автомобилей.