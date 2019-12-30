Украинский авторынок по итогам 2019 года составит около 100 тыс. новых авто.

Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам 2019 года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей достигнет почти 100 тыс. штук. Что станет рекордным показателем за последние 6 лет!

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За 11 месяцев 2019 года продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 80 052 автомобиля, новых легких коммерческих полной массой до 3,5 т – 7183 автомобиля. Суммарно – это 87 235 шт. Рост по сравнению с январем-декабрем 2018 года составил + 10%.

По предварительным оценкам, декабрь этого года также станет рекордным по продаже новых автомобилей. Ожидается, что в декабре продажи превысят 10 тыс. новых легковых авто, а вместе с LCV рынок может увеличиться более чем на 11 тыс. авто. А это будет рекордный месячный показатель за предыдущие 67 месяцев!

Это означает, что суммарный рынок за 2019 год составит 99-100 тыс. новых автомобилей. При этом положительная динамика составит около + 15%.

А вот сможет ли авторынок превысить показатель в 100 тыс. проданных новых авто? Об этом мы узнаем уже через несколько дней – после новогодних праздников!

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