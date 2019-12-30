Український авторинок за підсумками 2019 року становитиме майже 100 тис. нових авто.

Як повідомляє AUTO-Consulting, за підсумками 2019 роки ринок нових легкових і легких комерційних автомобілів досягне майже 100 тис. Штук. Що стане рекордним показником за останні 6 років!

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За 11 місяців 2019 року продажі нових легкових автомобілів в Україні склали 80 052 автомобіля, нових легких комерційних повною масою до 3,5 т - 7 183 автомобіля. Сумарно - це 87 235 шт. Зростання в порівнянні з січнем-груднем 2018 року склав + 10%.

За попередніми оцінками, грудень цього року також стане рекордним з продажу нових автомобілів. Очікується, що в грудні продажі перевищать 10 тис. Нових легкових авто, а разом з LCV ринок може збільшитися більш ніж на 11 тис. Авто. А це буде рекордний місячний показник за попередні 67 місяців!

Це означає, що сумарний ринок за 2019 рік складе 99-100 тис. Нових автомобілів. При цьому позитивна динаміка становитиме близько + 15%.

А ось чи зможе авторинок перевищити показник в 100 тис. Проданих нових авто? Про це ми дізнаємося вже через кілька днів - після новорічних свят!

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