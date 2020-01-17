Британський портал Carwow провів власні заміри автономного пробігу найпопулярніших електромобілів на ринку, який показав цифри, відмінні від вказаних в офіційних характеристиках.

Для експерименту були обрані електрокари різних класів, але між собою їх не порівнювали – метою журналістів була перевірка запасу ходу в реальному житті.

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Усі електромобілі, представлені в огляді від Carwow, доступні на ринку Великобританії: Nissan Leaf, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC, Kia e-Niro, Tesla Model 3 та Audi e-Tron. Ось які показники пробігу для цих моделей наводять самі автовиробники:

Nissan Leaf e-Plus (e+) – 378 км;

Jaguar I-Pace – 470 км;

Mercedes-Benz EQC – 450 км;

Kia e-Niro – 485 км;

Tesla Model 3 – 560 км;

Audi e-Tron ​​​– 400 км.

Та ці цифри отримані в “лабораторних” умовах. А що, як електрокар використовується в режимі звичайного автомобіля, коли водій не намагається економити кожен ват енергії, користується кондиціонером, заряджає смартфон і так далі? Ось які цифри отримали експерти Carwow:

Nissan Leaf e-Plus (e+) – 334 км;

Jaguar I-Pace – 359 км;

Mercedes-Benz EQC – 312 км;

Kia e-Niro – 410 км;

Tesla Model 3 – 434 км;

Audi e-Tron ​​​– 331 км.

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