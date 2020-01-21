327 кінських сил та 640 Нм. Прискорення від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди.

Уважний читач може помітити, що показник розгонної динаміки Nissan Leaf NISMO RC, насправді, нижчий, ніж у Model S, однак на гоночному треку в останньої немає жодного шансу на перемогу.

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Гоночний електрокар Nissan Leaf другого покоління, представлений європейським ЗМІ в Іспанії, важить усього 1220 кілограмів, а його підвіска “заточена” для проходження поворотів. Трековий спорткар має мало спільного з масовою серійною моделлю, навіть з версією Leaf NISMO, доступною в Японії.

Фото: Nissan Leaf NISMO RC / Nissan

Наразі найпотужнішою цивільною версією Leaf є виконання e+ (e-Plus). Такий “Ліф” оснащується 218-сильним електромотором та акумулятором на 62 кВт/год, котрий забезпечує до 385 кілометрів автономного пробігу (WLTP).

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