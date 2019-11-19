DEKRA разбила Ниссан Лиф прошлой генерации, которых много ездит в Украине.

Насколько безопасен самый популярный в мире электромобиль Nissan Leaf прошлого поколения? Ответ на этот вопрос дали краш-тесты немецкой ассоциации DEKRA. По сравнению с краш-тестами EuroNCAP задачи были осложнены: скорость увеличена до 75 и 84 км/ч (а не 64 км/ч), а машины били не в бетонную стену, а в столб. В 2012 году, когда EuroNCAP разбивали Nissan Leaf первого поколения, он набрал максимальные 5 звезд по безопасности.

В краш-тесте DEKRA повреждения были гораздо большими, чем в EuroNCAP.

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Например, при боковом ударе на скорости 75 км/ч кузов Leaf буквально складывается пополам. Шансы водителя и пассажиров выжить в таком ДТП очень малы. Впрочем, эксперты DEKRA говорят, что и в обычном авто с традиционным двигателем внутреннего сгорании эта авария столь же опасна.

В лобовом столкновении с деревом со скоростью 84 километров в час деформация кузова тоже была значительной. К счастью, электромобиль не загорелся ни в одном из краш-тестов.

Напомним, что Mazda CX-30 стала самым безопасным авто за всю историю краш-тестов.​​​​​​​