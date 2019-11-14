Эксперты независимой организации заявляют, что лучших показателей не было еще ни у одной модели.

Результаты проверки безопасности компактного кроссовера Mazda CX-30 образца 2019 года эксперты называют "впечатляющими". Такой эпитет паркетник заслужил благодаря тому, что показал почти безупречный уровень защиты в категории “безопасность взрослых пассажиров”.

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Mazda CX-30 удалось набрать рекордные 37,6 балла – это 99 процентов от максимально возможного результата. Японскому паркетнику удалось превзойти показатели легендарно безопасных Volvo: второе и третье место в рейтинге самых безопасных автомобилей современности по версии Euro NCAP занимают Volvo XC90 и XC60 результатам 37 и 37,2 балла соответственно. Таким образом, CX-30 стал самой безопасной моделью, когда-либо протестированной Euro NCAP.

Кроме рекорда в категории “безопасность взрослого пассажира", кроссовер набрал 42,2 балла (86%) за безопасность пассажира-ребенка и 38,7 балла (80%) за безопасность пешеходов. Работу вспомогательных систем оценили на 10 баллов (77%).

Напомним, Mazda CX-30 был представлен весной нынешнего года, как промежуточное звено между CX-3 и CX-5. В Европе кроссовер продается с атмосферным бензиновым мотором 2.0, агрегатами объемом 1,5 и 2,5 литра, 1,8-литровым дизелем и новым двигателем семейства SkyActiv-X с зажиганием горючей смеси сжатием. Цены начинаются от 24 290 евро. В Украине модель пока не представлена.

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