Експерти незалежної організації заявляють, що кращих показників не було ще в жодної моделі.

Результати перевірки безпеки компактного кросовера Mazda CX-30 зразка 2019 року експерти називають “вражаючими”. Такий епітет паркетник заслужив завдяки тому, що показав майже бездоганний рівень захисту в категорії “безпека дорослих пасажирів”.

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Mazda CX-30 вдалось набрати рекордні 37,6 бала – це 99 відсотків від максимально можливого результату. Японському паркетнику вдалось перевершити показники легендарно безпечних Volvo: друге і третє місце в рейтингу найбезпечніших автомобілів сучасності за версією Euro NCAP посідають Volvo XC90 та XC60 з результатами 37 і 37,2 бала відповідно. Таким чином, CX-30 став найбезпечнішою моделлю, будь-коли протестованою Euro NCAP.

Окрім рекорду в категорії “безпека дорослого пасажира”, кросовер набрав 42,2 бала (86%) за безпеку пасажира-дитини та 38,7 бала (80%) за безпеку пішоходів. Роботу допоміжних систем оцінили на 10 балів (77%).



Нагадаємо, Mazda CX-30 був представлений навесні нинішнього року, як проміжна ланка між CX-3 та CX-5. В Європі кросовер продається з атмосферним бензиновим мотором 2.0, агрегатами об'ємом 1,5 і 2,5 літра, 1,8-літровим дизелем і новим двигуном сімейства SkyActiv-X із запалюванням горючої суміші стисненням. Ціни починаються від 24 290 евро. В Україні модель наразі не представлена.

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