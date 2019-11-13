На шляху до клієнтів, Owl за досить короткий час еволюціонував кілька разів: початкова потужність становила "лише" 435 к.с., потім була збільшена до 1166, а днями була представлена фінальна версія моделі з силовою установкою на 2012 коней!

Марка Aspark привезла передсерійну версію свого “Пугача” на автошоу в Дубаї, аби показати товар майбутнім власникам. Замовники почнуть отримувати свої машини у другому кварталі наступного року.

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15 з 50 екземплярів Aspark Owl, запланованих до випуску вже розкуплені, незважаючи на чималий цінник. Цікаво, що початковий цінник на гіперкар становив 3,2 мільйони доларів, пізніше він збільшився до 3,6 мільйонів, а зараз оголошено, що Aspark Owl коштує 3,1 мільйони.

Фото: електричний гіперкар Aspark Owl / Aspark

В будь-якому разі, японська новинка обіцяє стати одним з найпотужніших та найшвидших серійних автомобілів на планеті. З менш потужною силовою установкою на Aspark Owl зміг показати прискорення від 0 до 100 км/год за 1,89 секунди – виробник стверджує, що це рекорд для не трекових машин на дорожніх шинах. Крім того, прискорення від 0 до 300 км/год займає 10,6 с, а максимальна швидкість гіперкара зросла з початкових 280 км/год до 400.

Суперників у Aspark Owl, як не дивно, вистачає. Британський батарейний гіперкар Lotus Evija обіцяє силову установку на 1972 к.с., прискорення з місця до сотні менше трьох секунд і цінник приблизно в 2,2 мільйони доларів. Хорватський гіперкар Rimac C_Two має в запасі 1914 коней, розганяється до першої сотні за 1,97 секунди і коштує 2,3 мільйони доларів. Pininfarina Battista ділить з останнім силові агрегати, потужність італійського гіперкара становить 1903 к.с., вправу 0-100 км/год виконує приблизно за дві секунди і оцінений у два мільйони доларів. Єдиним бюджетним конкурентом усіх перерахованих вище гіпер-мега-карів повинен стати Tesla Roadster. Для нього заявлена динаміка розгону в межах двох секунд, а цінник базової версії становитиме лише 200-250 тисяч доларів. Втім, фінальної версії родстера поки ніхто не бачив, точні характеристики моделі не названі, однак прийом замовлень і депозитів вже розпочався.

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