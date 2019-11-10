На аукціоні в Швейцарії було продано одразу 25 суперкарів, які належали віцепрезиденту Екваторіальної Гвінеї Теодоріну Обіангу, якого звинувачують у розкраданні держаних коштів.

За всі машини отримали 27 мільйонів доларів. Суперкари було конфісковано судом Женеви, який вів розслідування.

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Найдорожчим серед 25 спортивних автомобілів став унікальний родстер Lamborghini Veneno 2014 року випуску, за який отримали 8,3 мільйона доларів. Майже вдвічі менше вдалося отримати за Koenigsegg One.



Машини диктатора

Від мільйона до двох виторгували також за Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron, McLaren P1, Aston Martin One-77 та Ferrari Enzo. Цікаво, що усі кошти, отримані від аукціону будуть передані уряду Екваторіальної Гвінеї, президентом якої і досі є батько корупціонера.