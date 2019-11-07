Пасажирської версії e-Expert, напевно, доведеться зачекати.

Електричний Peugeot e-Expert не зможе похвалитися великим запасом ходу, однак виробник стверджує, що його можливості з лишком перекриватимуть щоденні потреби потенційних покупців.

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Peugeot продовжує електрифікацію своєї комерційної лінійки, згідно наміченому плану, аби до того часу, як в європейських столицях повністю заборонять рух вантажного транспорту з ДВЗ, мати батарейну альтернативу.

Дослідження Peugeot показали, що більшість локальних перевізників не проїжджає протягом робочого дня і трьох сотень кілометрів. Тому 50-кіловатного акумулятора та автономності у 200 км e-Expert буде цілком достатньо, аби задовольнити потреби більшости клієнтів. Якщо потрібно більше – передбачена версія з батареєю на 70 кВт і запасом ходу у 300 км.

Зовнішні зміни для електричної версії Expert не передбачені. Лиш під кришкою паливного бака буде порт для штекера зарядного пристрою, а з-під заднього бампера не виглядатиме вихлопна труба. В іншому фургон та його робочий функціонал залишаться незмінними.

Фото: Peugeot e-Expert / Peugeot

Старт продажів новинки в Європі призначений на другу половину 2020 року, а до 2021-го вже вся лінійка комерційної техніки Peugeot матиме 100% електричні версії.

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