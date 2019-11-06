Скільки насправді можна зекономити на експлуатації електромобіля? Відповідь на це питання знають ті підприємства, у автопарку яких є як авто з традиційними ДВС, так і електромобілі.

Компанія "Явір-2000" взяла участь в EV-Forum 2019: “Електротранспорт і зарядна інфраструктура: трансформація сучасного бізнесу", який проходив 31 жовтня 2019 у м. Київ.

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Компанія "Явір-2000" уже кілька років поспіль користується в роботі електроавтомобілями. Їх у компанії 7. Більшість (4 авто) працюють у Полтаві. І по одному автомобілю - у Нікополі, Чернігові та Сумах.

З доповіддю на тему "Переваги та недоліки впровадження електромобілів на підприємстві" виступив заступник начальника Управління транспорту ""Явір-2000" Артем Каменецький.

“Якщо розглядати електромобіль для комерційного використання, то 30 кВт батареї вистачає на повний робочий день і 150 км пробігу в літній період часу та 80 км в зимовий період часу, в залежності від температури. В середньому ми отримуємо 120 км в день, близько 3600 км на місяць і 43000 км на рік. Якщо ми додаємо суми, витрачені на паливо і зарядку автомобілів, то ми бачимо, що вартість 1 км електромобіля в режимі 8-годинної експлуатації становить 55 копійок проти 1,90 грн на Рено Логан. Середній пробіг електромобіля на нашому підприємстві 15000 км на рік і тим самим ми економимо близько 20 000 грн на одному електромобілі”, - розповів Артем.

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