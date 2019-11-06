Сколько на самом деле можно сэкономить на эксплуатации электромобиля? Ответ на этот вопрос знают те предприятия в автопарке которых есть как автомобили с традиционными ДВС, так и электромобили.

Компания "Явир-2000" приняла участие в EV-Forum 2019: “Электротранспорт и зарядная инфраструктура: трансформация современного бизнеса", который проходил 31 октября 2019 года в Киеве.

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Компания "Явир-2000" уже несколько лет подряд пользуется в работе электромобилей. Их у компании 7. Большинство (4 автомобилей) работают в Полтаве. И по одному автомобилю – в Никополе, Чернигове и Сумах.

С докладом на тему "Преимущества и недостатки внедрения электромобилей на предприятии" выступил заместитель начальника Управления транспорта "Явир-2000" Артем Каменецкий.

"Если рассматривать электромобиль для коммерческого использования, то 30 кВт батареи хватает на полный рабочий день и 150 км пробега в летний период времени и 80 км в зимний период времени, в зависимости от температуры. В среднем мы получаем 120 км в день, около 3600 км в месяц и 43 тысячи км в год. Если мы добавляем суммы потраченные на топливо и зарядку автомобилей, то мы видим, что стоимость 1 км электромобиля в режиме 8-часовой эксплуатации составляет 55 копеек против 1.90 грн на “Рено Логан”. Средний пробег электромобиля на нашем предприятии 15 тысяч км в год и тем самым мы экономим около 20 тысяч грн на одном электромобиле", – рассказал Артем.

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