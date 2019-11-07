Пассажирской версии e-Expert, наверное, придется подождать.

Электрический Peugeot e-Expert не сможет похвастаться большим запасом хода, однако производитель утверждает, что его возможности с лихвой перекрывать ежедневные потребности потенциальных покупателей.

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Peugeot продолжает электрификацию своей коммерческой линейки согласно намеченному плану, чтобы к тому времени, как в европейских столицах полностью запретят движение грузового транспорта с ДВС, иметь батарейную альтернативу.

Исследование Peugeot показали, что большинство локальных перевозчиков не проезжает в течение рабочего дня триста километров. Поэтому 50-киловаттного аккумулятора и автономности в 200 км e-Expert будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности большинства клиентов. Если нужно больше - предусмотрена версия с батареей на 70 кВт и запасом хода в 300 км.

Внешние изменения для электрической версии Expert не предусмотрены. Лишь под крышкой топливного бака будет порт для подключения зарядного устройства, а из-под заднего бампера не будет выглядывать выхлопная труба. В другом фургон и его рабочий функционал останутся неизменными.

Фото: Peugeot e-Expert / Peugeot

Старт продаж новинки в Европе назначен на вторую половину 2020 года, а до 2021-го уже вся линейка коммерческой техники Peugeot будет 100% электрические версии.

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