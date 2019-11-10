На аукционе в Швейцарии были проданы сразу 25 суперкаров, которые принадлежали вице-президенту Экваториальной Гвинеи Теодорину Обиангу, которого обвиняют в хищении государственных средств.

За все машины получили 27 миллионов долларов. Суперкары были конфискованы судом Женевы, который вел расследование.

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Самым дорогим среди 25 спортивных автомобилей стал уникальный родстер Lamborghini Veneno 2014 года выпуска, за который получили 8,3 миллиона долларов. Почти вдвое меньше удалось получить за Koenigsegg One.



Машины диктатора

От миллиона до двух выторговали также за Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron, McLaren P1, Aston Martin One-77 и Ferrari Enzo. Интересно, что все средства, полученные от аукциона, будут переданы правительству Экваториальной Гвинеи, президентом которой до сих пор является отец коррупционера.