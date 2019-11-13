На пути к клиентам Owl за довольно короткое время эволюционировал несколько раз: начальная мощность составляла "лишь" 435 л.с., Затем была увеличена до 1166, а на днях была представлена финальная версия модели с силовой установкой на 2012 лошадей!

Марка Aspark привезла предсерийную версию своей “Совы” на автошоу в Дубае, чтобы показать товар будущим владельцам. Заказчики начнут получать свои машины во втором квартале следующего года.

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15 из 50 экземпляров Aspark Owl, запланированных для выпуска, уже раскуплены, несмотря на немалый ценник. Интересно, что начальный ценник на гиперкар составил 3,2 миллиона долларов, позднее он увеличился до 3,6 миллионов, а сейчас объявлено, что Aspark Owl стоит 3,1 миллиона.

Фото: электрический гиперкар Aspark Owl / Aspark

В любом случае, японская новинка обещает стать одним из самых мощных и быстрых серийных автомобилей на планете. С менее мощной силовой установкой на Aspark Owl смог показать ускорение от 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды – производитель утверждает, что это рекорд для трековых машин на дорожных шинах. Кроме того, ускорение от 0 до 300 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость гиперкара выросла с начальных 280 км/ч до 400.

Соперников у Aspark Owl, как не странно, хватает. Британский батарейный гиперкар Lotus Evija обещает силовую установку на 1972 л.с., ускорение с места до сотни за меньше чем три секунды и ценник примерно в 2,2 миллиона долларов. Хорватский гиперкар Rimac C_Two имеет в запасе 1914 лошадей, разгоняется до первой сотни за 1,97 секунды и стоит 2,3 миллиона долларов. Pininfarina Battista делит с последним силовые агрегаты, мощность итальянского гиперкара составляет 1903 л.с., упражнение 0-100 км/ч выполняет примерно за две секунды и оценен в два миллиона долларов. Единственным бюджетным конкурентом всех вышеперечисленных гипермегакаров должен стать Tesla Roadster. Для него заявлена динамика разгона в пределах двух секунд, а ценник базовой версии составит всего 200-250 тысяч долларов. Впрочем, финальной версии родстера пока никто не видел, точные характеристики модели не названы, однако прием заказов и депозитов уже начался.

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