Ним виявився зовсім не Кріштіану Роналду, як вважало багато експертів.

Випуск гіперкару Bugatti La Voiture Noire, який був представлений на автосалоні в Женеві весною цього року, був присвячений 110-річчю бренду. Він оцінений 18,9 млн. доларів, тобто став найдорожчим новим автомобілем сучасності.

Bugatti La Voiture Noire оснащений 8,0-літровим W16 з чотирма турбінами потужністю 1500 к.с., його максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

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Щодо покупця цього авто існувало кілька легенд. За однією з них, машину замовив собі Фердінанд Піх, однак він не дочекався її, адже в серпні 2019 року помер. Справа в тому, що насправді в Женеві показали лише концепт-кар La Voiture Noire, а справжнє авто мали б зробити пізніше, для покупця.

Наступним власником називали футболіста Кріштіану Роналду, хоча й ця інформація не підтвердилась. Виявилось, що придбав найдорожчий в світі гіперкар шанувальник бренду Bugatti Бадр Ібн Сауд, принц Саудівської Аравії. Про це він повідомив в соцмережах. В колекції принца кілька Bugatti, серед яких найперший Bugatti Chiron та концепт-кар Bugatti Vision Gran Turismo, придбаний за $8 млн.

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