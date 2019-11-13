Им оказался вовсе не Криштиану Роналду, как считали многие эксперты.

Выпуск гиперкара Bugatti La Voiture Noire, который был представлен на автосалоне в Женеве весной этого года, был посвящен 110-летию бренда. Он оценен 18,9 млн. долларов, то есть стал самым дорогим новым автомобилем современности.

Bugatti La Voiture Noire оснащен 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами мощностью 1500 л. с., его максимальная скорость превышает 400 км/ч.

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Относительно покупателя этого авто существовало несколько легенд. По одной из них, машину заказал себе Фердинанд Пих, однако он не дождался ее, так как в августе 2019 года умер. Дело в том, что на самом деле в Женеве показали концепт-кар La Voiture Noire, а настоящее авто должны были бы сделать позже, для покупателя.

Следующим владельцем называли футболиста Криштиану Роналду, хотя и эта информация не подтвердилась. Оказалось, что приобрел самый дорогой в мире гиперкар поклонник бренда Bugatti Бадр Ибн Сауд принц Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в соцсетях. В коллекции принца несколько Bugatti, среди которых самый первый Bugatti Chiron и концепт-кар Bugatti Vision Gran Turismo, приобретенный за $8 млн.

Напомним, какие 12 самых дорогих авто в мире, которые были проданы на аукционах.