Известная сентенция "автомобиль - не роскошь, а средство передвижения" здесь не работает.

Есть миллион долларов на покупку автомобиля и сможете объяснить налоговой, как его заработали? Тогда можете ознакомиться с предложениями на украинском рынке.

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В этом списке представлены как автомобили от официальных дилеров, так и новые авто от независимых продавцов. Даже официальные дилеры не всегда держат склад готовых автомобилей, поэтому ждать заказ придется примерно одинаково, при покупке у официалов или сторонних дилеров. С той лишь разницей, что в первом случае можно буквально принимать участие в создании неповторимого дизайна и конфигурации автомобиля, а во втором – приобрести уже готовый, который доставят из одного из зарубежных автосалонов. Однако есть среди люксовых машин в списке и те, которые находятся в Украине, ждать их не нужно, лишь зарегистрировать в госорганах.

Как и в случае с суперкарами в Украине, британские марки правят бал. Хотя в первой пятерке оказались сами Mercedes, десять из 20 машин в списке – британские. По крайней мере, по происхождению, ведь марка Rolls-Royce принадлежит BMW.

Цены актуальны на момент подготовки материала: 20.05.2020 года. Для некоторых моделей приведенное значение "базовая комплектация" – эта цифра показывает стоимость самой дорогой комплектации без дополнительных опций, что означает возможность роста суммы до 100%. Таким образом, заказав Rolls-Royce Phanton со всеми опциями можно получить чек на значительно большую сумму, чем просят за самый дорогой автомобиль в этом списке.

ТОП 20 самых дорогих авто в Украине:

Mercedes-Maybach G650 Landaulet – 33 510 906 грн (неофициально, готовое авто);



Mercedes-AMG G63 6x6 – 25 777 620 грн (неофициально, готовое авто);



Mercedes-Benz G-Class 900 Brabus – 23 995 594 грн (неофициально, готовое авто);

Mercedes-Maybach Pullman S650 – 22 913 411 грн (бронированное авто, неофициально, готовое авто);



Rolls-Royce Phantom EWB – 18 350 670 (официально, базовая комплектация);



Rolls-Royce Phantom SWB – 15 364 700 (официально, базовая комплектация);



Bentley Mulsanne – 15 042 500 грн (официально, базовая комплектация) / (by Mulliner – 15 895 000 грн в наличии);



Rolls-Royce Ghost Black Badge – 11 538 020 (официально, базовая комплектация);



Rolls-Royce Ghost EWB Series II – 11 306 100 (официально, базовая комплектация);



Rolls-Royce Cullinan – 10 987 210 (официально, базовая комплектация);

Range Rover SWB SV Autobiography – від 7 027 324 грн (официально, базовая комплектация);



Bentley Flying Spur W12 – 6 965 000 грн (официально, базовая комплектация);



Bentley Bentayga V8 – 6 936 000 (официально, базовая комплектация) / (7 658 500 грн в наличии)



Aston Martin DBX V8 – 6 232 850 (официально, базовая комплектация);



Mercedes-Maybach S 650 – 5 908 597 грн (официально, базовая комплектация);





Alpina BMW B7 Bi-Turbo Long – 5 095 745 (официально, базовая комплектация)



Range Rover Sport SVR – 4 550 305 (официально, базовая комплектация);



BMW M PERFORMANCE M 760Li – 4 392 823 грн (официально, базовая комплектация);



BMW M850i Gran Coupe – 4 217 730 грн (официально, базовая комплектация);

BMW X7 M50i – 3 599 335 грн (официально, базовая комплектация);

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