Тем украинцам, которым посчастливилось заработать миллион долларов и больше, "красиво" потратить их на родине довольно сложно, если речь идет о покупке экзотического автомобиля. Выбор ограничен, но он есть. Мы нашли десяток самых дорогих спорткаров, которые можно купить в Украине в 2020-м.

Миллионерам лучше всего живется среди... других миллионеров. Майами, Лос-Анджелес, Лондон, Женева, Дубай, Гонконг – концентрация состоятельных людей в таких городах привлекает операторов рынка люксовых товаров и услуг, а они обеспечивают возможность тратить деньги "красиво", щеголяя состоянием друг перед другом.

Смотрите также: Клуб 1000+ или самые мощные гиперкары 2020 года

У украинских официальных дилеров выбор суперлюксовых экзотических автомобилей весьма ограничен, многие марки просто не представлены в нашей стране, а те, что есть, не всегда решаются привезти что-то крайне дорогое. Ситуацию "выравнивают" неофициальные продавцы, которые специализируются на автоэкзотике. Мы собрали десяток самых дорогих новых суперкаров,доступных в Украине в 2020 году.

Британская марка Aston Martin представлена ​​в Украине официально и могла бы самостоятельно заполнить весь этот шортлист. Линейка Aston Martin включает всего 5 наименований, однако для каждой модели предлагается несколько версий. Самый доступный Aston Martin – модель V8 Vantage, стоит дороже, чем топовый спорткар BMW: цены начинаются от 4 736 492 гривен (163 000 евро). А самая дорогая модель бренда, одновременно является и самым дорогим официальным суперкаром в Украине. Речь об Aston Martin DBS Superleggera Tag Heuer Edition 2019 модельного года, который стоит 10 743 199 гривен (369 830 евро). Но список возглавляет другой Aston Martin, от неофициального дилера.

Aston Martin Vulcan – 120 224 760 гривен (неофициально, на заказ)

Lamborghini Aventador SV LP 750-4 – 20 314 811 гривен (неофициально, на заказ)

McLaren 765LT – 15 955 335 гривен (неофициально, на заказ)

Ferrari 812 Superfast – 14 510 571 гривен (неофициально, на заказ)

Rolls-Royce Dawn Black Badge – 13 235 950 гривен (официально) – 11,6 млн за базовую версию

Rolls-Royce Wraith Black Badge – 12 043 260 гривен (официально) – 10,4 за базовую версию

Bentley Continental GT Convertible W12 – 7 699 000 гривен (официально)

Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 7 375 795 гривен (официально)

Mercedes-AMG GT R 190 – 6 170 989 гривен (официально)

BMW M8 (F92) – 4 169 761 гривен (официально)



Также интересно: Бюджетные суперкары: что можно купить в Украине за 3-6 тысяч долларов