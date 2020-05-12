Тем украинцам, которым посчастливилось заработать миллион долларов и больше, "красиво" потратить их на родине довольно сложно, если речь идет о покупке экзотического автомобиля. Выбор ограничен, но он есть. Мы нашли десяток самых дорогих спорткаров, которые можно купить в Украине в 2020-м.
Миллионерам лучше всего живется среди... других миллионеров. Майами, Лос-Анджелес, Лондон, Женева, Дубай, Гонконг – концентрация состоятельных людей в таких городах привлекает операторов рынка люксовых товаров и услуг, а они обеспечивают возможность тратить деньги "красиво", щеголяя состоянием друг перед другом.
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У украинских официальных дилеров выбор суперлюксовых экзотических автомобилей весьма ограничен, многие марки просто не представлены в нашей стране, а те, что есть, не всегда решаются привезти что-то крайне дорогое. Ситуацию "выравнивают" неофициальные продавцы, которые специализируются на автоэкзотике. Мы собрали десяток самых дорогих новых суперкаров,доступных в Украине в 2020 году.
Британская марка Aston Martin представлена в Украине официально и могла бы самостоятельно заполнить весь этот шортлист. Линейка Aston Martin включает всего 5 наименований, однако для каждой модели предлагается несколько версий. Самый доступный Aston Martin – модель V8 Vantage, стоит дороже, чем топовый спорткар BMW: цены начинаются от 4 736 492 гривен (163 000 евро). А самая дорогая модель бренда, одновременно является и самым дорогим официальным суперкаром в Украине. Речь об Aston Martin DBS Superleggera Tag Heuer Edition 2019 модельного года, который стоит 10 743 199 гривен (369 830 евро). Но список возглавляет другой Aston Martin, от неофициального дилера.
- Aston Martin Vulcan – 120 224 760 гривен (неофициально, на заказ)
- Lamborghini Aventador SV LP 750-4 – 20 314 811 гривен (неофициально, на заказ)
- McLaren 765LT – 15 955 335 гривен (неофициально, на заказ)
- Ferrari 812 Superfast – 14 510 571 гривен (неофициально, на заказ)
- Rolls-Royce Dawn Black Badge – 13 235 950 гривен (официально) – 11,6 млн за базовую версию
- Rolls-Royce Wraith Black Badge – 12 043 260 гривен (официально) – 10,4 за базовую версию
- Bentley Continental GT Convertible W12 – 7 699 000 гривен (официально)
- Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 7 375 795 гривен (официально)
- Mercedes-AMG GT R 190 – 6 170 989 гривен (официально)
- BMW M8 (F92) – 4 169 761 гривен (официально)
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