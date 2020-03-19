Спортивные автомобили все чаще имеют электрический привод, а их мощность доходит до 2000 лошадиных сил.

Топ суперкаров 2020 представлен только автомобилями, которые выпускаются сейчас, или имеют официально подтверждены планы на выпуск в течение года.

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Список упорядочен от автомобилей с наименьшей мощностью до мощной модели. В перечень не вошли суперкары от многочисленных стартапов и малоизвестных фирм.

GMC Hummer: 1000 л.с. (электро)

В начале 2020 General Motors объявила о возрождении марки Hummer в электронном виде. Позже был представлен тизер первой модели, выпуск которой обещан на 2020 год - электрического пикапа. Производитель заявил о 1000-сильную силовую установку и крутящий момент в 15 500 Нм.

Rezvani Tank X: “больше 1000 л.с.”

Бронированный внедорожник для гражданских скрывает под стальным кузовом 6,2-литровый V8 с нагнетателем от Dodge Demon, производительность которого збилшилы к 1000+ сил. Больше о Rezvani Tank X.

McLaren Speedtail: 1036 л.с. (гибрид)

"Духовный наследник" знаменитого McLaren F1 образца 1998 года, современный McLaren Speedtail построен по тем же принципам и имеет такую ​​же, ориентированную на водителя, трехместную кабину. Задуманный, как дорожный автомобиль с максимальной скоростью понал 400 км / ч, он сочетает аэродинамический дизайн с технологической силовой установкой. Комбинированная отдача бензоэлектрического агрегата составляет 1036 л.с.

Mercedes-AMG Project ONE: 1043-1231 л.с. (гибрид)

Гиперкар с ценником в $ 2,72 миллиона оснащен маленьким ДВС среди автомобилей в этом списке. Однако немецким инженерам удалось "снять" 1,6-литрового мотора 510 лошадиных сил мощности, применив 90-киловаттный электромотор для усиления турбины двигателя. Также суперкар использует 120-киловаттный электромотор на картере и три электромотора на задней оси. Совокупная расчетная производительность силовой установки автомобиля составляет 1043-1231 л.с.

Hispano-Suiza Carmen Boulogne: 1114 л.с. (электро)



Hispano-Suiza Carmen - суперкар, о котором мало кто знает, а его новая версия Boulogne, с обнаженным карбоновым кузовом, представляет собой еще более экзотическую вещь. "Обычная" Carmen может похвастаться производительностью в 1020 л.с., тогда как у “Кармен из Болоньи” мощность достигает 1114 сил.



Aria FXE: 1150 л.с. (гибрид)



Калифорнийская марка Aria проводит параллели между своим суперкаром FXE и истребителем F-22 Raptor. Для наземных полетов автомобиль оснащен 6,2-литровым V8 с наддувом в пределах базы и парой электромоторов, установленных на передней оси. Максимальная скорость - 354 км / ч, от 0 до 100 км / ч - за 3,1 секунды.

Aston Martin Valkyrie: 1160 л.с. (гибрид)

Образец совершенно уникального для серийного автомобиля дизайна, причем он еще и функциональный - работает на создание мощной прижимной силы. А под легким кузовом скрывается абсолютно безумный 6,5-литровый мотор Cosworth V12. Это атмосферный двигатель, производительность которого достигает 1000 л.с. и 11 100 Нм крутящего момента. А в придачу Valkyrie имеет еще и гибридную надстройку от Rimac с электромотором на 160 сил.

Zenvo TSR-S: 1193 л.с.

Датский суперкар Zenvo TSR-S оснащается 5,8-литровым V8 с двумя механическими нагнетателями. Максимальная скорость составляет 325 км / ч, а разгон до первой сотни занимает менее трех секунд. Стоимость - полтора миллиона евро.

Ultima RS: 1200 л.с.

Этот суперкар отличают две вещи: во-первых, это кит-кар, а во-вторых - самый доступный автомобиль в этом списке с ценником всего в 120 000 долларов. Сверхлегкий кузов и наддувный V8 Chevrolet LT5 обеспечивают американском спорткара ускорение до первой сотни за 2,3 секунды.

Czinger 21C: 1250 л.с. (гибрид)

Не удивляйтесь, если не слышали о Czinger 21C - это совсем свежий автомобиль, представленный в конце февраля 2020 года. "Нарушитель правил и охотник за рекордами" оборудован гибридной силовой установкой с отдачей в 1250 лошадиных сил. С места до 100 км / ч автомобиль ускоряется за 1,9 секунды.

Koenigsegg Regera: 1500 л.с. (гибрид)

Regera - одна из трех супермашин, представленных в этом списке. Массивные 1100 лошадей поступают от 5-литрового твин-турбо V8, а три электромотора добавляют еще около 50% мощности.

Koenigsegg Jesko: 1600 л.с.

Этот гиперкар Кристиан фон Кьонигсегг посвятил своему отцу, а также 25-й годовщины собственной фирмы. За парой обшитых роскошной кожей сидений находится моторный отсек, в котором 5-литровый твин-турбо V8, держит наготове 1600 лошадей, чтобы в любой момент сорваться в молниеносный спринт. Автомобиль создавался с прицелом на максимальную скорость свыше 480 км / ч, и если вам нужен действительно быстрый Koenigsegg, обратите внимание на Jesko Absolut.

Bugatti Chiron Super Sport 300+: 1600 л.с.

Первый серийный автомобиль официально зафиксированным рекордом скорости в 490.484 км / ч. Лишь 30 состоятельных автолюбителей смогут попробовать разогнать свой супер-Chiron к теоретически достижимых 500 км / ч, если найдут на планете подходящие для этого место и условия.

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Koenigsegg Gemera: 1727 л.с. (гибрид)

Gemera - первый четырехместный автомобиль в истории шведской марки и единственный легковой суперкар с таким количеством кресел в этом списке. Производительность двухлитрового трехцилиндрового ДВС с парой турбин составляет 608 лошадиных сил, а трио электромоторов поднимает планку до 1727 л.с. и 3500 Нм крутящего момента. Шведская мануфактура выпустит 300 таких машин.

SSC Tuatara: 1750 л.с.

Проект Tuatara существует уже почти десятилетие и за это время оригинальный дизайн автомобиля от Shelby SuperCars (SSC) существенно изменился по сравнению с концептом 2011 года. В движение суперкар приводит 5,9-литровый твин-турбо V8, способный работать на обычном бензине и топливе E85. В первом случае отдача силовой установки составляет 1350 л.с., а во втором - 1750. Максимальная скорость - 300+ миль в час.

Hennessey Venom F5: 1817 л.с.

Техасский бог тюнинга Джон Геннеси известный своими протечь машин с поразительной мощностью. О собственном гиперкар с титулом "самый быстрый в мире" он мечтал давно, интригуя ним и потенциальных покупателей, а в этом году он наконец стал реальностью. Предшественник F5 - Hennessey Venom GT, держал неофициальный рекорд скорости, пока его не побил пока Koenigsegg Agera RS. Поэтому Venom F5 создан с мыслью о возвращении титула чемпиона скорости. Для этого автомобиль оборудовали 6,6-литровым твин-турбо V8. Джон Геннеси рассчитывал "снять" с него около 1600 л.с. и был очень удивлен, получив на динотести результат в колоссальные 1817 лошадиных сил.

Pininfarina Battista: 1900 л.с. (электро)

Итальянская марка с почти столетней историей вышла на новый для сеье уровень, превратившись в автопроизводителя. И начала "с места в карьер", явив миру впечатляющий гиперкар Battista с полностью электрической силовой установкой, разработанной совместно с Rimac. Четыре электромотора с совокупной отдачей в 1900 л.с. и 2300 Нм забепечують автомобилю ускорение с места до 100 км / ч за неполные 2 секунды и максимальную скорость в 350 км / ч. Аккумулятор на 120 кВт * ч гарантирует автономный пробег на одном заряде в 500 километров. Тираж Battista ограничен 150 экземплярами.

Rimac C_Two: 1914 л.с. (электро)

Молодая хорватская компания неожиданно "поймала волну" - мало того, что Rimac выпустит собственный электрический гиперкар, фирма еще и помогать в создании электрических машин другим производителям. Среди партнеров Rimac числятся Porsche, Audi, Pininfarina, Kia ... Что касается собственного спорткара, то C_Two может похвастаться силовой установкой с четырьмя электромотром общей мощностью в 1914 л.с. и 2300 Нм, немного мощнее версию установки для Pininfarina Battista. Заявленный разгон 0-100 км / ч за 1,97 секунды.

Lotus Evija: 2000 л.с. (электро)

Долгожданное возвращение британской марки в мир гиперкаров состоится в этом году с электрическим купе Evija. Британский спорткар нацелен отобрать у многочисленных соперников лавры первенства по многим дисциплинам: скорости, динамики, автономном пробега и скорости зарядки аккумулятора. А вот ценник Evija, кажется не таким уж гигантским - "всего" 2,1 миллиона долларов за каждую из 130 машин, запланированных к выпуску.

Aspark Owl: 2012 л.с. (электро)

Японский электрический гиперкар уже давно продемонстрировал способность ускоряться с места до 100 км / ч за 1,69 секунды. Однако, с тех пор специалисты фирмы работали над финальной версией машины, время от времени уточняя характристики и динамические показатели. По последней информации, клиентская версия Aspark Owl будет силовую установку с отдачей в 2012 л.с. Японцы планируют собрать 50 таких машин, каждая стоит от 3,1 миллиона долларов.

Завершить список мог бы болгарский гиперкар Alieno Arcanum, для которого заявлена ​​мощность электрической силовой установки от 2610 до 5221 лошадиных сил. Однако живой автомобиль болгары обещают покзаты только 10 января 2021. Похожая ситуация и с 2000-3000-сильным греческим гиперкаром Spyros Panopoulos Chaos.

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