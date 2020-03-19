Спортивные автомобили все чаще имеют электрический привод, а их мощность доходит до 2000 лошадиных сил.
Топ суперкаров 2020 представлен только автомобилями, которые выпускаются сейчас, или имеют официально подтверждены планы на выпуск в течение года.
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Список упорядочен от автомобилей с наименьшей мощностью до мощной модели. В перечень не вошли суперкары от многочисленных стартапов и малоизвестных фирм.
GMC Hummer: 1000 л.с. (электро)
В начале 2020 General Motors объявила о возрождении марки Hummer в электронном виде. Позже был представлен тизер первой модели, выпуск которой обещан на 2020 год - электрического пикапа. Производитель заявил о 1000-сильную силовую установку и крутящий момент в 15 500 Нм.
Rezvani Tank X: “больше 1000 л.с.”
Бронированный внедорожник для гражданских скрывает под стальным кузовом 6,2-литровый V8 с нагнетателем от Dodge Demon, производительность которого збилшилы к 1000+ сил. Больше о Rezvani Tank X.
McLaren Speedtail: 1036 л.с. (гибрид)
"Духовный наследник" знаменитого McLaren F1 образца 1998 года, современный McLaren Speedtail построен по тем же принципам и имеет такую же, ориентированную на водителя, трехместную кабину. Задуманный, как дорожный автомобиль с максимальной скоростью понал 400 км / ч, он сочетает аэродинамический дизайн с технологической силовой установкой. Комбинированная отдача бензоэлектрического агрегата составляет 1036 л.с.
Mercedes-AMG Project ONE: 1043-1231 л.с. (гибрид)
Гиперкар с ценником в $ 2,72 миллиона оснащен маленьким ДВС среди автомобилей в этом списке. Однако немецким инженерам удалось "снять" 1,6-литрового мотора 510 лошадиных сил мощности, применив 90-киловаттный электромотор для усиления турбины двигателя. Также суперкар использует 120-киловаттный электромотор на картере и три электромотора на задней оси. Совокупная расчетная производительность силовой установки автомобиля составляет 1043-1231 л.с.
Hispano-Suiza Carmen Boulogne: 1114 л.с. (электро)
Hispano-Suiza Carmen - суперкар, о котором мало кто знает, а его новая версия Boulogne, с обнаженным карбоновым кузовом, представляет собой еще более экзотическую вещь. "Обычная" Carmen может похвастаться производительностью в 1020 л.с., тогда как у “Кармен из Болоньи” мощность достигает 1114 сил.
Aria FXE: 1150 л.с. (гибрид)
Калифорнийская марка Aria проводит параллели между своим суперкаром FXE и истребителем F-22 Raptor. Для наземных полетов автомобиль оснащен 6,2-литровым V8 с наддувом в пределах базы и парой электромоторов, установленных на передней оси. Максимальная скорость - 354 км / ч, от 0 до 100 км / ч - за 3,1 секунды.
Aston Martin Valkyrie: 1160 л.с. (гибрид)
Образец совершенно уникального для серийного автомобиля дизайна, причем он еще и функциональный - работает на создание мощной прижимной силы. А под легким кузовом скрывается абсолютно безумный 6,5-литровый мотор Cosworth V12. Это атмосферный двигатель, производительность которого достигает 1000 л.с. и 11 100 Нм крутящего момента. А в придачу Valkyrie имеет еще и гибридную надстройку от Rimac с электромотором на 160 сил.
Zenvo TSR-S: 1193 л.с.
Датский суперкар Zenvo TSR-S оснащается 5,8-литровым V8 с двумя механическими нагнетателями. Максимальная скорость составляет 325 км / ч, а разгон до первой сотни занимает менее трех секунд. Стоимость - полтора миллиона евро.
Ultima RS: 1200 л.с.
Этот суперкар отличают две вещи: во-первых, это кит-кар, а во-вторых - самый доступный автомобиль в этом списке с ценником всего в 120 000 долларов. Сверхлегкий кузов и наддувный V8 Chevrolet LT5 обеспечивают американском спорткара ускорение до первой сотни за 2,3 секунды.
Czinger 21C: 1250 л.с. (гибрид)
Не удивляйтесь, если не слышали о Czinger 21C - это совсем свежий автомобиль, представленный в конце февраля 2020 года. "Нарушитель правил и охотник за рекордами" оборудован гибридной силовой установкой с отдачей в 1250 лошадиных сил. С места до 100 км / ч автомобиль ускоряется за 1,9 секунды.
Koenigsegg Regera: 1500 л.с. (гибрид)
Regera - одна из трех супермашин, представленных в этом списке. Массивные 1100 лошадей поступают от 5-литрового твин-турбо V8, а три электромотора добавляют еще около 50% мощности.
Koenigsegg Jesko: 1600 л.с.
Этот гиперкар Кристиан фон Кьонигсегг посвятил своему отцу, а также 25-й годовщины собственной фирмы. За парой обшитых роскошной кожей сидений находится моторный отсек, в котором 5-литровый твин-турбо V8, держит наготове 1600 лошадей, чтобы в любой момент сорваться в молниеносный спринт. Автомобиль создавался с прицелом на максимальную скорость свыше 480 км / ч, и если вам нужен действительно быстрый Koenigsegg, обратите внимание на Jesko Absolut.
Bugatti Chiron Super Sport 300+: 1600 л.с.
Первый серийный автомобиль официально зафиксированным рекордом скорости в 490.484 км / ч. Лишь 30 состоятельных автолюбителей смогут попробовать разогнать свой супер-Chiron к теоретически достижимых 500 км / ч, если найдут на планете подходящие для этого место и условия.
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Koenigsegg Gemera: 1727 л.с. (гибрид)
Gemera - первый четырехместный автомобиль в истории шведской марки и единственный легковой суперкар с таким количеством кресел в этом списке. Производительность двухлитрового трехцилиндрового ДВС с парой турбин составляет 608 лошадиных сил, а трио электромоторов поднимает планку до 1727 л.с. и 3500 Нм крутящего момента. Шведская мануфактура выпустит 300 таких машин.
SSC Tuatara: 1750 л.с.
Проект Tuatara существует уже почти десятилетие и за это время оригинальный дизайн автомобиля от Shelby SuperCars (SSC) существенно изменился по сравнению с концептом 2011 года. В движение суперкар приводит 5,9-литровый твин-турбо V8, способный работать на обычном бензине и топливе E85. В первом случае отдача силовой установки составляет 1350 л.с., а во втором - 1750. Максимальная скорость - 300+ миль в час.
Hennessey Venom F5: 1817 л.с.
Техасский бог тюнинга Джон Геннеси известный своими протечь машин с поразительной мощностью. О собственном гиперкар с титулом "самый быстрый в мире" он мечтал давно, интригуя ним и потенциальных покупателей, а в этом году он наконец стал реальностью. Предшественник F5 - Hennessey Venom GT, держал неофициальный рекорд скорости, пока его не побил пока Koenigsegg Agera RS. Поэтому Venom F5 создан с мыслью о возвращении титула чемпиона скорости. Для этого автомобиль оборудовали 6,6-литровым твин-турбо V8. Джон Геннеси рассчитывал "снять" с него около 1600 л.с. и был очень удивлен, получив на динотести результат в колоссальные 1817 лошадиных сил.
Pininfarina Battista: 1900 л.с. (электро)
Итальянская марка с почти столетней историей вышла на новый для сеье уровень, превратившись в автопроизводителя. И начала "с места в карьер", явив миру впечатляющий гиперкар Battista с полностью электрической силовой установкой, разработанной совместно с Rimac. Четыре электромотора с совокупной отдачей в 1900 л.с. и 2300 Нм забепечують автомобилю ускорение с места до 100 км / ч за неполные 2 секунды и максимальную скорость в 350 км / ч. Аккумулятор на 120 кВт * ч гарантирует автономный пробег на одном заряде в 500 километров. Тираж Battista ограничен 150 экземплярами.
Rimac C_Two: 1914 л.с. (электро)
Молодая хорватская компания неожиданно "поймала волну" - мало того, что Rimac выпустит собственный электрический гиперкар, фирма еще и помогать в создании электрических машин другим производителям. Среди партнеров Rimac числятся Porsche, Audi, Pininfarina, Kia ... Что касается собственного спорткара, то C_Two может похвастаться силовой установкой с четырьмя электромотром общей мощностью в 1914 л.с. и 2300 Нм, немного мощнее версию установки для Pininfarina Battista. Заявленный разгон 0-100 км / ч за 1,97 секунды.
Lotus Evija: 2000 л.с. (электро)
Долгожданное возвращение британской марки в мир гиперкаров состоится в этом году с электрическим купе Evija. Британский спорткар нацелен отобрать у многочисленных соперников лавры первенства по многим дисциплинам: скорости, динамики, автономном пробега и скорости зарядки аккумулятора. А вот ценник Evija, кажется не таким уж гигантским - "всего" 2,1 миллиона долларов за каждую из 130 машин, запланированных к выпуску.
Aspark Owl: 2012 л.с. (электро)
Японский электрический гиперкар уже давно продемонстрировал способность ускоряться с места до 100 км / ч за 1,69 секунды. Однако, с тех пор специалисты фирмы работали над финальной версией машины, время от времени уточняя характристики и динамические показатели. По последней информации, клиентская версия Aspark Owl будет силовую установку с отдачей в 2012 л.с. Японцы планируют собрать 50 таких машин, каждая стоит от 3,1 миллиона долларов.
Завершить список мог бы болгарский гиперкар Alieno Arcanum, для которого заявлена мощность электрической силовой установки от 2610 до 5221 лошадиных сил. Однако живой автомобиль болгары обещают покзаты только 10 января 2021. Похожая ситуация и с 2000-3000-сильным греческим гиперкаром Spyros Panopoulos Chaos.
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