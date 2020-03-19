Спортивні автомобілі все частіше мають електричний привід, а їх потужність доходить до 2000 кінських сил.

Топ суперкарів 2020 року представлений лише автомобілями, які випускаються зараз, або мають офіційно підтверджені плани на випуск протягом року.

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Список впорядкований від автомобілів з найменшою потужністю до найпотужнішої моделі. До переліку не увійшли суперкари від числених стартапів та маловідомих фірм.

GMC Hummer: 1000 к.с. (електро)

На початку 2020 року General Motors оголосила про відродження марки Hummer в електричному вигляді. Пізніше був представлений тізер першої моделі, випуск якої обіцяний на 2020 рік – електричного пікапа. Виробник заявив про 1000-сильну силову установку і крутний момент у 15 500 Нм.

Rezvani Tank X: “більше 1000 к.с.”

Броньований позашляховик для цивільних приховує під сталевим кузовом 6,2-літровий V8 з нагнітачем від Dodge Demon, продуктивність якого збілшили до 1000+ сил. Більше про Rezvani Tank X.

McLaren Speedtail: 1036 к.с. (гібрид)

“Духовний спадкоємець” славнозвісного McLaren F1 зразка 1998 року, сучасний McLaren Speedtail збудований за тими ж принципами і має таку саму, орієнтовану на водія, тримісну кабіну. Задуманий, як дорожній автомобіль з максимальною швидкістю понал 400 км/год, він поєднує аеродинамічний дизайн з технологічною силовою установкою. Комбінована віддача бензоелектричного агрегата становить 1036 к.с.

Mercedes-AMG Project ONE: 1043-1231 к.с. (гібрид)



Гіперкар із цінником у $2,72 мільйони оснащений найменшим ДВЗ серед автомобілів у цьому списку. Однак німецьким інженерам вдалось “зняти” 1,6-літрового мотора 510 кінських сил потужності, застосувавши 90-кіловатний електромотор для посилення турбіни двигуна. Також суперкар використовує 120-кіловатний електромотор на картері і три електромотори на задній осі. Сукупна розрахункова продуктивність силової установки автомобіля складає 1043-1231 к.с.

Hispano-Suiza Carmen Boulogne: 1114 к.с. (електро)



Hispano-Suiza Carmen – суперкар, про який мало хто знає, а його новітня версія Boulogne, з оголеним карбоновим кузовом, являє собою ще більш екзотичну річ. “Звичайна” Carmen може похвалитись продуктивністю у 1020 к.с., тоді як у “Кармен з Болоньї” потужність сягає 1114 сил.



Aria FXE: 1150 к.с. (гібрид)



Каліфорнійська марка Aria проводить паралелі між своїм суперкаром FXE та винищувачем F-22 Raptor. Для наземних польотів автомобіль оснащений 6,2-літровим V8 з наддувом в межах бази та парою електромоторів, встановлених на передній осі. Максимальна швидкість – 354 км/год, від 0 до 100 км/год – за 3,1 секунди.

Aston Martin Valkyrie: 1160 к.с. (гібрид)



Зразок абсолютно унікального для серійного автомобіля дизайну, причому він ще й функціональний – працює на створення потужної притискної сили. А під легким кузовом криється абсолютно шалений 6,5-літровий мотор Cosworth V12. Це атмосферний двигун, продуктивність якого сягає 1000 к.с. та 11 100 Нм крутного моменту. А на додачу Valkyrie має ще й гібридну надбудову від Rimac з електромотором на 160 сил.

Zenvo TSR-S: 1193 к.с.

Датський суперкар Zenvo TSR-S оснащується 5,8-літровим V8 з двома механічними нагнітачами. Максимальна швидкість становить 325 км/год, а розгін до першої сотні займає менше трьох секунд. Вартість – півтора мільйони євро.

Ultima RS: 1200 к.с.

Цей суперкар вирізняють дві речі: по-перше, це кіт-кар, а по-друге – найдоступніший автомобіль у цьому списку з цінником усього в 120 тисяч доларів. Надлегкий кузов та наддувний V8 Chevrolet LT5 забезпечують американському спорткару прискорення до першої сотні за 2,3 секунди.

Czinger 21C: 1250 к.с. (гібрид)

Не дивуйтесь, якщо не чули про Czinger 21C – це зовсім свіжий автомобіль, представлений наприкінці лютого 2020 року. “Порушник правил і мисливець за рекордами” обладнаний гібридною силовою установкою з віддачею у 1250 кінських сил. З місця до 100 км/год автомобіль прискорюється за 1,9 секунди.

Koenigsegg Regera: 1500 к.с. (гібрид)

Regera – одна з трьох супермашин, представлених у цьому списку. Масивні 1100 коней надходять від 5-літрового твін-турбо V8, а три електромотора додають ще майже 50% потужності.

Koenigsegg Jesko: 1600 к.с.

Цей гіперкар Крістіан фон Кьонігсегг присвятив своєму батьку, а також 25-й річниці власної фірми. За парою обшитих розкішною шкірою сидінь знаходиться моторний відсік, у якому 5-літровий твін-турбо V8, тримає напоготові 1600 коней, аби будь-якої миті зірватись у блискавичний спрінт. Автомобіль створювався з прицілом на максимальну швидкість понад 480 км/год, та якщо вам потрібен справді швидкий Koenigsegg, зверніть увагу на Jesko Absolut.

Bugatti Chiron Super Sport 300+: 1600 к.с.

Перший серійний автомобіль з офіційно зафіксованим рекордом швидкості у 490.484 км/год. Лиш 30 заможних автолюбителів зможуть спробувати розігнати свій супер-Chiron до теоретично досяжних 500 км/год, якщо знайдуть на планеті підходящі для цього місце й умови.

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Koenigsegg Gemera: 1727 к.с. (гібрид)

Gemera – перший чотиримісний автомобіль в історії шведської марки і єдиний легковий суперкар з такою кількістю крісел у цьому списку. Продуктивність дволітрового трициліндрового ДВЗ з парою турбін становить 608 кінських сил, а тріо електромоторів піднімає планку до 1727 к.с. та 3500 Нм крутного моменту. Шведська мануфактура випустить 300 таких машин.

SSC Tuatara: 1750 к.с.

Проект Tuatara існує вже майже десятиліття і за цей час оригінальний дизайн автомобіля від Shelby SuperCars (SSC) істотно змінився, порівняно з концептом 2011 року. У рух суперкар приводить 5,9-літровий твін-турбо V8, здатний працювати на звичайному бензині та пальному E85. У першому випадку віддача силової установки складає 1350 к.с., а у другому – 1750. Максимальна швидкість – 300+ миль на годину.

Hennessey Venom F5: 1817 к.с.

Техаський бог тюнінгу Джон Геннесі відомий своїми протектами машин з вражаючою потужністю. Про власний гіперкар з титулом “найшвидший у світі” він мріяв давно, інтригуючи ним і потенційних покупців, а цього року він нарешті став реальністю. Попередник F5 – Hennessey Venom GT, тримав неофіційний рекорд швидкості , поки його не побив поки Koenigsegg Agera RS. Тож Venom F5 створений з думкою про повернення титулу чемпіона швидкості. Для цього автомобіль обладнали 6,6-літровим твін-турбо V8. Джон Геннесі розраховував “зняти” з нього близько 1600 к.с. і був дуже здивований, отримавши на дінотесті результат у колосальні 1817 кінських сил.

Pininfarina Battista: 1900 к.с. (електро)

Італійська марка з майже столітньою історією вийшла на новий для сеье рівень, перетворившись на автовиробника. І розпочала “з місця в кар’єр”, явивши світу вражаючий гіперкар Battista з повністю електричною силовою установкою, розробленою спільно з Rimac. Чотири електромотори з сукупною віддачею у 1900 к.с. і 2300 Нм забепечують автомобілю прискорення з місця до 100 км/год за неповні 2 секунди і максимальну швидкість у 350 км/год. Акумулятор на 120 кВт*год гарантує автономний пробіг на одному заряді у 500 кілометрів. Тираж Battista обмежений 150 примірниками.

Rimac C_Two: 1914 к.с. (електро)

Молода хорватська компанія несподівано “спіймала хвилю” – мало того, що Rimac випустить власний електричний гіперкар, фірма ще й допомагатиме у створенні електричних машин іншим виробникам. Серед партнерів Rimac значаться Porsche, Audi, Pininfarina, Kia… Що ж до власного спорткара, то C_Two може похвалитись силовою установкою з чотирма електромотрами загальною потужністю у 1914 к.с. та 2300 Нм, трохи потужнішою за версію установки для Pininfarina Battista. Заявлений розгін 0-100 км/год за 1,97 секунди.

Lotus Evija: 2000 к.с. (електро)

Довгоочікуване повернення британської марки у світ гіперкарів відбудеться цього року з електричним купе Evija. Британський спорткар націлений відібрати у численних суперників лаври першості з багатьох дисциплін: швидкості, динаміки, автономному пробігу та швидкості зарядки акумулятора. А от цінник Evija, видається не таким вже гігантським – “усього” 2,1 мільйона доларів за кожну зі 130 машин, запланованих до випуску.

Aspark Owl: 2012 к.с. (електро)

Японський електричний гіперкар вже давно продемонстрував здатність прискорюватись з місця до 100 км/год за 1,69 секунди. Однак, з того часу спеціалісти фірми працювали над фінальною версією машини, час від часу уточнюючи характристики і динамічні показники. За останньою інформацією, клієнтська версія Aspark Owl матиме силову установку з віддачею у 2012 к.с. Японці планують зібрати 50 таких машин, кожна коштує від 3,1 мільйона доларів.

Завершити список міг би болгарський гіперкар Alieno Arcanum, для якого заявлена потужність електричної силової установки від 2610 до 5221 кінських сил. Однак живий автомобіль болгари обіцяють покзати тільки 10 січня 2021 року. Схожа ситуація і з 2000-3000-сильним грецьким гіперкаром Spyros Panopoulos Chaos.

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