Компанія Spyros Panopoulos Automotive обіцяє представити своє творіння, назване Chaos, через рік – на наступному Женевському автосалоні, якщо він відбудеться.

Штат грецької компанії Spyros Panopoulos Automotive налічує усього дев’ять співробітників. Фірма готова випускати по 5 машин на рік.

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Спірос Панопулос прославився, як вправний тюнер. Його фірма Extreme-tuners відома світовими рекордами на дреговій прямій з абсолютно шаленим Lancer Evo. З його 1,8-літрового мотора тюнерам вдалось витиснути 2600 кінських сил потужності. Такі ж шалені цифри обіцяні й першому автомобілю під власною маркою – гіперкару χάος (Chaos, Хаос).

Автомобіль оснащено 4-літровим V10 власної розробки з двома турбокомпресорами. Він здатен працювати на звичайному бензині або біоетанолі. У першому випадку автомобіль призначений для використання на громадських дорогах, а на другій можна буде їздити тільки на треку. При цьому двигун простішої версії отримає титанові поршні і штоки, виготовлені за допомогою 3D-друку Аnadiaplasi і видаватиме 2000 кінських сил при 11 000 обертів на хвилину, а біоетанолова версія матиме керамічні та карбонові компоненти і пікову потужність у 3000 сил при 12 000 обертів. В обох випадках мотор під’єднаний до восьмипозиційної роботизованої трансмісії з приводом на обидві осі.

Фото: Spyros Panopoulos Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Спірос запевняє, що Chaos зможе розганятись з місця до першої сотні на спідометрі менш, ніж за 2 секунди, а за сім секунд долатиме позначку у 400 км/год. Максимальна швидкість – 500 км/год. Такі характеристики в реальному житті зможуть посоромити навіть електричні гіперкари Rimac C_Two та Aspark Owl.

В основі гіперкара лежить монокок, виконаний з волокна Zylon – синтетичного полімера, в чотири рази міцнішого за карбон та приблизно в десять разів дорожчого. Кузов першого прототипа виготовлений з алюмінію, а наразі в компанії SP працюють над кузовом з вуглепластика і кевлара.



Завершити роботу над гіперкаром фірма планує вже через п'ять місяців, однак презентувати публіці зможе не раніше, ніж проведе дорожні тести. Для цього знадобиться ще близько півроку. Під час прем’єри Спірос Панопулос обіцяє назвати і вартість гіперкара.

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