Divergent Blade, чи це ти?

Назва Czinger вперше з’явилась у пресі в 2017 році. Але ми й досі не певні на 100 відсотків, як вона вимовляється.

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Кевін Цзінгер був співавтором концепта Divergent Blade 2017 року, котрий вирізнявся значною кількістю 3D-друкованих металевих деталей. Зокрема, в рамі використовувались друковані алюмінієві вузли, з'єднані із карбоновими деталями – така будова забезпечувала приблизно на 10% нижчу масу, порівняно з традиційними.

Фото: Czinger 21С / Czinger

Blade був демонстраційною платформою, створеною, щоб привернути увагу автовиробників, котрі могли б узяти на озброєння окремі технології, дизайн тощо. Однак тепер Кевін Цзінгер, схоже, вирішив самостійно розпочати виробництво суперкара під власною маркою. Знайомтесь: Czinger 21С.



Прес-реліз не надає технічних подробиць про суперкар, описуючи його в художній манері. 21C матиме ультралегку сітчасту раму з алюмінію та карбону, подібну до Divergent Blade. “Потужну гібридну” силову установку, ймовірно з повнопривідною трансмісією. Як і в Blade, місце водія у новому суперкарі розташоване в центрі кабіни, позаду розміщено ще два крісла.

Czinger обіцяє презентувати суперкар публіці під час Женевського автосалону – тоді ж повинно з’явитись більше подробиць.

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