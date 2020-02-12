Це рекордний час для трансформації складаного даху.

Гамму спорткарів від Aston Martin поповнила відкрита версія Vantage Roadster. Новинка отримала “найшвидшу в світі систему трансформації даху”.

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Як і купе Vantage, версія Roadster оснащується 4-літровим твінтурбо V8 потужністю у 510 к.с. та 685 Нм. Продуктивність новинки лиш на десяті долі секунди гірша, ніж у машини з дахом – прискорення з місця до 100 км/год у родстера займає 3,8 секунди, проти 3,6 секунд у купе. Та нас зацікавили інші цифри: м’який дах Vantage Roadster складається всього за 6,7 секунди і піднімається за 6,8!

Для порівняння наведемо кілька прикладів інших знакових родстерів сучасності: Lamborghini Huracan RWD Spyder – підйом/опускання даху займає 17 секунд, Lexus LC 500 Convertible – 15 секунд на складання і 16 секунд на підйом, Aston Martin DB11 Volante – 14/16, Ferrari F8 Spider – 14/14, Porsche 911 Carrera Cabriolet – 12/12, McLaren 720S Spider – 11/11.

Крім того, і родстер, і купе тепер доступні з гратами радіатора типу Vane (з планками), замість стандартної сітки Hunter. В опції додано кілька нових версій дизайну колісних дисків.

Фото: Aston Martin Vantage Roadster / Aston Martin

Ціна нового Aston Martin Vantage Roadster у Британії становить 126 950 фунтів (4,02 млн грн), що на 12 100 дорожче за базове купе. Українські дилери марки пропонують купе Vantage мінімум за 4 394 566 гривень. Перші замовники почнуть отримувати свої машини наприкінці весни – початку літа.

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