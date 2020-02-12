Это рекордное время для трансформации складной крыши.

Гамму спорткаров от Aston Martin пополнила открытая версия Vantage Roadster. Новинка получила "самую быструю в мире систему трансформации крыши".

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Как и купе Vantage, версия Roadster оснащается 4-литровым твинтурбо V8 мощностью в 510 л.с. и 685 Нм. Производительность новинки лишь на десятые доли секунды хуже, чем у машины с крышей – ускорение с места до 100 км/ч у родстера занимает 3,8 секунды, против 3,6 секунд в купе. Но нас заинтересовали другие цифры: мягкая крыша Vantage Roadster складывается всего за 6,7 секунды и поднимается за 6,8!

Для сравнения приведем несколько примеров других знаковых родстеров современности: Lamborghini Huracan RWD Spyder – подъем/опускание крыши занимает 17 секунд, Lexus LC 500 Convertible – 15 секунд на сложение и 16 секунд на подъем, Aston Martin DB11 Volante – 14/16, Ferrari F8 Spider – 14/14, Porsche 911 Carrera Cabriolet – 12/12, McLaren 720S Spider – 11/11.

Кроме того, и родстер, и купе теперь доступны с решеткой радиатора типа Vane (с планками), вместо стандартной сетки Hunter. В опции добавлены несколько новых версий дизайна колесных дисков.

Фото: Aston Martin Vantage Roadster / Aston Martin

Цена нового Aston Martin Vantage Roadster в Великобритании составляет 126 950 фунтов (4,02 млн грн), что на 12 100 дороже базовое купе. Украинские дилеры марки предлагают купе Vantage минимум за 4 394 566 гривен. Первые заказчики начнут получать свои машины в конце весны – начале лета.

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