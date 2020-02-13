У 2012 році автомобіль був проданий за $341 000 на аукціоні RM Sotheby’s. Нині машину виставили за один мільйон доларів – справжній грабіж!

Сумнозвісний бос мафії Аль Капоне доклав руку до розробки свого Cadillac Town Sedan 1928 року випуску, зокрема, його індивідуальна комплектація передбачала могутній шар бронювання по всьому кузову.

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Компанія Celebrity Cars з Лас-Вегасу виставила броньований седан на продаж з надзвичайно високим цінником у мільйон доларів. Останнього разу автомобіль легендарного гангстера був проданий у 2012 році за 341 тисячу доларів і з того часу не реставрувався, що викликає справедливе запитання про потроєння цінника. Продавець не дає пояснення.

Чим цікавий цей автомобіль, крім свого першого власника? Це один з перших броньованих на замовлення автомобілів у світі, віконні шибки мають товщину 25 мм, а задне вікно опускається, аби охоронці мафіозі могли відстрілюватись від переслідувачів. Бічні вікна також могли швидко опускатись і підійматись для зручності ведення вогню на ходу. Під темно-смарагдовим кузовом ховається 1360 кілограмів сталевої броні.

Під капотом встановлений 90-сильний V8 об’ємом 5,6 літра. В пару йому поставлений триступеневий “автомат”. На одометрі броньованого “Каділлака” 1111 миль (1788 км), оскільки більшу частину свого життя він провів у музеях та приватних колекціях. Аукціонний дім RM Sotheby’s зміг відстежити історію автомобіля від 1932 року.

Фото: Cadillac Town Sedan, що належав Аль Капоне / Autoblog/RM Sotheby’s

За легендою, Капоне заплатив за свій особливий Cadillac Town Sedan вдвічі більшу ціну, ніж йому назвали, та ще й залишив щедрі чайові у 10 доларів одному з працівників – сьогодні це еквівалентно приблизно 150 доларам. Підтверджень цьому, звичайно, нема, але така поведінка цілком відповідала характеру Аль Капоне.

Самого ж ганстера заарештували у 1931 році, його засудили до 11 років ув’язнення за ухиляння від сплати податків, оскількі прокурори не могли довести його провідну роль в мафіозній організації та пред’явити звинувачення у числених порушеннях закону. Він був звільнений 16 листопада 1939 року, через 7 років за ґратами і сплати всіх штрафів. Одразу ж після звільнення він потрапив до лікарні для лікування парезу, отриманого від сифілісу, зазнавши різкої розумової деградації, перебуваючи в тюрмі. Помер Аль Капоне від інсульту та пневмонії у 1947 році.

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