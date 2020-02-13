В 2012 году автомобиль был продан за $341 000 на аукционе RM Sotheby's. Сейчас машину выставили за один миллион долларов – настоящий грабеж!

Печальноизвестный босс мафии Аль Капоне приложил руку к разработке своего Cadillac Town Sedan 1928 года выпуска, в частности, его индивидуальная комплектация предусматривала мощный слой бронирования по всему кузову.

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Компания Celebrity Cars из Лас-Вегаса выставила бронированный седан на продажу с очень высоким ценником в миллион долларов. Последний раз автомобиль легендарного гангстера был продан в 2012 году за 341 тысяч долларов и с тех пор не реставрировался, что вызывает справедливый вопрос об утроении ценника. Продавец не дает объяснения.

Чем интересен этот автомобиль, кроме своего первого владельца? Это один из первых бронированных на заказ автомобилей в мире, оконные стекла имеют толщину 25 мм, а заднее окно опускается, чтобы охранники мафиози могли отстреливаться от преследователей. Боковые окна также могли быстро опускаться и подниматься для удобства ведения огня на ходу. Под темно-изумрудным кузовом скрывается 1360 килограммов стальной брони.

Под капотом установлен 90-сильный V8 объемом 5,6 литра. В пару ему поставлен трехступенчатый “автомат”. На одометре бронированного "Кадиллака" 1111 миль (1788 км), поскольку большую часть своей жизни он провел в музеях и частных коллекциях. Аукционный дом RM Sotheby's смог отследить историю автомобиля с 1932 года.

Фото: Cadillac Town Sedan, принадлежавший Аль Капоне / Autoblog / RM Sotheby's

По легенде, Капоне заплатил за свой особый Cadillac Town Sedan вдвое большую цену, чем ему назвали, да еще и оставил щедрые чаевые в 10 долларов одному из работников – сегодня это эквивалентно примерно 150 долларам. Подтверждений этому, конечно, нет, но такое поведение вполне соответствовала характеру Аль Капоне.

Самого же ганстера арестовали в 1931 году, его приговорили к 11 годам заключения за уклонение от уплаты налогов, поскольку прокуроры не могли доказать его ведущую роль в мафиозной организации и предъявить обвинения в многочисленных нарушениях закона. Он был освобожден 16 ноября 1939 года, через 7 лет за решеткой и после уплаты всех штрафов. Сразу же после освобождения он попал в больницу для лечения пареза, полученного от сифилиса, испытав резкую умственную деградацию, находясь в тюрьме. Умер Аль Капоне от инсульта и пневмонии в 1947 году.

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