Первое появление гранда на публике состоялось на "Неделе Оскара" в Лос-Анджелесе – лучшего места и не найти, ведь знаменитости тоже любят "Кадиллаки".

Марка Cadillac воплощает лучшее, что есть у концерна General Motors, а люксовый внедорожник Escalade представляет собой вершину линейки Cadillac. Новое поколение модели ожидаемо оказалось “экстра” во всех отношениях.

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Cadillac Escalade пятого поколения делит платформу с Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon, однако это не та же машина, с дополнительным хромом на кузове. Он лучше них во всем. Если же говорить о смене поколений, то впервые линейка моторов Escalade включает дизель, в список опций вошла пневмоподвеска, а главным технологическим нововведением стал трехсекционный 38-дюймовый экран.

Все силовые агрегаты Escalade 2021 работают в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод в базовом исполнении будет на заднюю ось, а полноприводная схема будет предлагаться за доплату.

Фото: Cadillac Escalade 2021 / Cadillac

Огромный вогнутый OLED-дисплей диагональю 38 дюймов – предмет особой гордости создателей нового Escalade, который действительно выгодно выделяет его интерьер среди родственников Chevrolet и GMC. Плотность пикселей на квадратный дюйм у него вдвое больше, чем у телевизора 4K UHD. Он состоит из трех дисплеев на двух уровнях: 14,2-дюймовый для панели приборов, 7,2-дюймовый слева – для отображения вспомогательных данных о продолжительности поездки и расходе топлива, а справа – 16,9-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, с дублированным управлением с помощью “шайбы” на центральном тоннеле.

Как и в четвертом поколении, Escalade будет предлагаться в семиместном исполнении, с большим пространством на третьем ряду сидений. Обычный внедорожник предлагает 886 миллиметров пространства, что на 40% больше, чем предшественник, а Escalade ESV с удлиненной колесной базой имеет в запасе чуть ли не метр – 933 миллиметра. Объем багажника тоже увеличился: семиместный Escalade вмещает 722 литра клади, на 68% больше, чем раньше.

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Задним пассажирам доступны два 12,6-дюймовых планшета, которые могут взаимодействовать со смартфонами на Android. В стандартной комплектации Escalade оснащен 19 динамиками и сабвуфером, а опционально доступна акустика с 36 динамиками и тремя усилителями.

Фото: интерьер Cadillac Escalade 2021 / Cadillac

Впервые на Escalade дебютировала навигационная система с дополненной реальностью. В перечень электронных помощников входят камеры кругового обзора, система ночного видения с инфракрасными датчиками обнаружения пешеходов и крупных животных, а также модернизированный Super Cruise с функцией автоматического управления на автомагистралях.

Также впервые для Escaladeпропонується адаптивная пневматическая подвеска Air Ride, которая автоматически регулирует высоту дорожного просвета. Кроме того, она позволяет принудительно опускать и поднимать внедорожник над поверхностью в диапазоне 52 мм.

На старте продаж Escalade можно будет заказать с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 л. с. или 3-литровым турбодизелем производительностью в 281 л.с. позже должен появиться Escalade с гибридной силовой установкой. Cadillac привезет свою новинку на автошоу в Нью-Йорке, а к дилерам в США новое поколение Escalade прибудет в третьем квартале этого года. Цены обещают раскрыть в ближайшие месяцы.

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