Перша поява гранда на публіці відбулась на "Тижні Оскара" в Лос-Анджелесі – кращого місця годі й шукати, адже знаменитості теж полюбляють "Кадиллаки".

Марка Cadillac втілює краще, що є в концерна General Motors, а люксовий позашляховик Escalade являє собою вершину лінійки Cadillac. Нове покоління моделі очікувано виявилось “екстра” в усіх відношеннях.

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Cadillac Escalade п’ятого покоління ділить платформу з Chevrolet Tahoe / Suburban та GMC Yukon, однак це не та ж машина, з додатковим хромом на кузові. Він кращий за них у всьому. Якщо ж говорити про зміну поколінь, то вперше лінійка моторів Escalade включає дизель, в перелік опцій увійшла пневмопідвіска, а головним технологічним нововведенням став трисекційний 38-дюймовий екран.

Усі силові агрегати Escalade 2021 працюють в парі з 10-ступеневою автоматичною трансмісією. Привід в базовому виконанні буде на задню вісь, а повнопривідна схема пропонуватиметься за доплату.

Фото: Cadillac Escalade 2021 / Cadillac

Величезний увігнутий OLED-дисплей діагоналлю 38 дюймів – предмет особливої гордості творців нового Escalade, який і справді вигідно виділяє його інтер’єр з-поміж родичів Chevrolet та GMC. Щільність пікселів на квадратний дюйм у нього вдвічі більша, ніж у телевізора 4K UHD. Він складається з трьох дисплеїв на двох рівнях: 14,2-дюймовий для панелі приладів, 7,2-дюймовий зліва – для відображення допоміжних данних про тривалість поїздки і витраті пального, а праворуч – 16,9-дюймовий тачскрін мультимедійного комплексу, з дубльованим управлінням за допомогою “шайби” на центральному тунелі.

Як і в четвертому поколінні, Escalade пропонуватиметься у семимісному виконанні, з більшим простором на третьому ряду сидінь. Звичайний позашляховик пропонує 886 міліметрів простору, що на 40% більше, ніж попередник, а Escalade ESV з подовженою колісною базою має в запасі мало не метр – 933 міліметра. Обсяг багажника теж збільшився: семимісний Escalade вміщує 722 літри поклажі, на 68% більше, ніж раніше.

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Заднім пасажирам доступні два 12,6-дюймових планшета, які можуть взаємодіяти зі смартфонами на Android. У стандартній комплектації Escalade оснащений 19 динаміками і сабвуфером, а опційно доступна акустика з 36 динаміками і трьома підсилювачами.

Фото: інтер’єр Cadillac Escalade 2021 / Cadillac

Вперше на Escalade дебютувала навігаційна система з доповненою реальністю. У перелік електронних помічників входять камери кругового огляду, система нічного бачення з інфрачервоними датчиками виявлення пішоходів і великих тварин, а також модернізований Super Cruise з функцією автоматичного управління на автомагістралях.

Також вперше для Escaladeпропонується адаптивна пневматична підвіска Air Ride, яка автоматично регулює висоту дорожнього просвіту. Крім того, вона дозволяє примусово опускати та піднімати позашляховик над поверхнею в діапазоні 52 мм.



На старті продажів Escalade можна буде замовити з 6,2-літровим бензиновим V8 потужністю 426 к.с. або 3-літровим турбодизелем продуктивністю у 281 к.с. Пізніше повинен з’явитись Escalade з гібридною силовою установкою. Cadillac привезе свою новинку на автошоу в Нью-Йорку, а до дилерів у США нове покоління Escalade прибуде в третьому кварталі цього року. Ціни обіцяють розкрити в найближчі місяці.

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