В Україні поки що доступна тільки дореформена модель електрокара.

Інформацію про оновлений Hyundai Ioniq Electric південнокорейський виробник розкрив весною 2019 року, однак ціни та комплектації були розкриті тільки тепер.

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Крім легкого рестайлінгу, оновлений Ioniq Electric отримав потужніший акумулятор, з яким здатен покривати відстань до 300 кілометрів на одному заряді. Зарядка на 80% від 100-кіловатного терміналу займає 54 хвилини. Продуктивність силової установки становить 135 к.с. та 295 Нм.

Ioniq Electric 2020 в Європі та США доступний у двох-чотирьох комплектаціях. Американські дилери оцінюють базову комплектацію моделі SE у $34 000, а дорожчу Limited – у $39 570. У Британії електрокар доступний у версії Premium за 32 950 фунтів та Premium SE за 34 950. В Німеччині оновлений Ioniq Electric має чотири рівні оснащення, ціни стартують з відмітки 34 900 євро.

Фото: Hyundai Ioniq Electric 2020 / Hyundai

Вітчизняні дилери поки що пропонують Hyundai Ioniq Electric зразка 2019 року, за ціною від 839 800 гривень. Поява оновленої версії очікується пізніше цього року.

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