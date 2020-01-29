Іспанський кузен VW Golf дебютував одразу в двох формах – хетчбек та універсал.

Марка SEAT представила Leon четвертого покоління. Нова модель отримала гібридні та спортивні версії, стала просторішою і комфортнішою, повністю змінилась візуально.

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Іспанський легінь SEAT Leon, як і його попередник, виходить з родини Volkswagen Group, а в найближчих родичах має Golf 8 та Octavia. При цьому, він значно більший за новий “Гольф”: різниця в довжині кузова становить 84 міліметри, а відстань між осями, як в “Октавії” – 2686 міліметрів. Базова місткість багажника універсала Leon становить 617 літрів.

SEAT Leon та універсал Leon Sportstourer отримали діодну оптику зі світловим “малюнком”, що запам’ятовується. Вона входить в базову комплектацію моделі, а за доплату будуть доступні матричні фари.

Моторна гамма Leon також запозичена у 8 покоління Volkswagen Golf. Вибір представлений три- і чотирициліндровими турбомоторами потужністю від 90 до 190 кінських сил, бензиновиновими та дизельними, об'ємом 1,0, 1,5 або 2,0 літра. Агрегати поєднуються з семиступінчатим “роботом” DSG або новою шестипозиційною механікою. Повний привід 4Drive пропонується тільки для машин версії 2.0 TDI потужністю 150 сил. Бензинові мотори також доступні з 48-вольтовим стартер-генератором.

Фото: SEAT Leon 2020 / SEAT

Архітектура салону ідентична Volkswagen Golf і Skoda Octavia. 10,25-дюймова приладова панель увійшла в стандартне оснащення, як і 8,25-дюймовий екран інформаційно-розважального центру, опційно доступна система з 10-дюймовим екраном. Селектор автоматичної трансмісії поступився місцем електронному джойстику.

Фото: інтер’єр SEAT Leon 2020 / SEAT

Крім того, є ще дві особливі версії силових агрегатів для Leon: газовий 1.5 TGI на 130 сил, та Leon eHybrid з 1,4-літровим бензиновим ДВЗ та електромотором, загальною потужністю у 204 кінські сили. За данними виробника, eHybrid дозволяє проїжджати до 60 кілометрів (WLTP) виключно на електриці.



SEAT Leon 2020 буде доступний у спортивному виконанні FR для обох типів кузову. Такі хетчбеки і універсали матимуть інші бампери, малюнок решітки радіатора, 17-дюймові колеса та спортивнішу підвіску. Пізніше іспанська марка має представити топову версію моделі – Leon Cupra з 245-сильною установкою. Також не виключена поява в лінійці високого універсала Leon X-Perience, на зразок VW Golf Alltrack та Skoda Octavia Scout. Ціни на новий Leon поки не оголошені.

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