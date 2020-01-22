Новинка дебютувала на автошоу в Брюсселі.

На сайті Opel нова Insignia GSi показана, як четверта версія моделі, рівнозначна седану Grand Sport, універсалу Sports Tourer та високому універсалу Country Tourer. Однак, по суті, GSi – це лише нова комплектація для Insignia, найповніша з доступних.

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Найбільш помітною візуальною деталлю Insignia GSi стали “шаблезубі” отвори для повітря у передньому бампері. Решта змін – традиційний ретуш бамперів, оновлена оптика IntelliLux LED Pixel Light та нові колісні диски.

Інформаційно-розважальна система Opel Insignia з восьмидюймовим екраном отримала покращену навігацію та підтримку Apple CarPlay і Android Auto. Версії GSi доступні, крім іншого, бездротова зарядка для гаджетів, шкіряний салон, крісла з підігрівом і охолодженням, камера заднього виду та топові системи безпеки.

Усе сімейство Insignia в базовому виконанні оснащується бензиновим мотором об'ємом 1,4 літра з віддачею у 145 кінських сил. Також на вибір доступні 2-літровий бензиновий двигун на 200 сил і півторалітровий дизель потужністю у 122 кінські сили. Топове виконання Opel Insignia GSi передбачає оснащення 230-сильним бензиновим турбомотором об'ємом 2.0 літра, з системою відключення двох циліндрів, при малих навантаженнях для економії пального до 18%. Крім того, GSi доступна з повнопривідною трансмісією Twinster, комфортною підвіскою FlexRide та 9-швидкісним автоматом. Простіші версії також можуть поєднуватись зі 6-ступеневою механікою.

Фото: Opel Insignia GSi в кузові універсал / Opel

У Німеччині ціни на Opel Insignia GSi стартують з відмітки 46 845 євро, базова Insignia Grand Sport коштує 28 955 євро. В Україні представлена лише версія Insignia GS з ціною від 668 100 гривень.

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