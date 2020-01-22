Новинка дебютировала на автошоу в Брюсселе.

На сайте Opel новая Insignia GSi показана, как четвертая версия модели, равнозначна седану Grand Sport, универсалу Sports Tourer и высокому универсалу Country Tourer. Однако, по сути, GSi – это лишь новая комплектация для Insignia, самая полная из доступных.

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Наиболее заметной визуальной деталью Insignia GSi стали "саблезубые" отверстия для воздуха в переднем бампере. Остальные изменения – традиционный ретушь бамперов, обновленная оптика IntelliLux LED Pixel Light и новые колесные диски.

Информационно-развлекательная система Opel Insignia с восьмидюймовым экраном получила улучшенную навигацию и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Версии GSi доступны, помимо прочего, беспроводная зарядка для гаджетов, кожаный салон, кресла с подогревом и охлаждением, камера заднего вида и топовые системы безопасности.

Все семейство Insignia в базовом исполнении оснащается бензиновым мотором объемом 1,4 литра с отдачей в 145 лошадиных сил. Также на выбор доступны 2-литровый бензиновый двигатель на 200 сил и полуторалитровый дизель мощностью в 122 лошадиные силы. Топовое исполнение Opel Insignia GSi предусматривает оснащение 230-сильным бензиновым турбомотором объемом 2.0 литра, с системой отключения двух цилиндров при малых нагрузках для экономии горючего до 18%. Кроме того, GSi доступна с полноприводной трансмиссией Twinster, комфортной подвеской FlexRide и 9-скоростным автоматом. Простые версии также могут сочетаться с 6-ступенчатой ​​механикой.

Фото: Opel Insignia GSi в кузове универсал / Opel

В Германии цены на Opel Insignia GSi стартуют с отметки 46 845 евро, базовая Insignia Grand Sport стоит 28 955 евро. В Украине представлена лишь версия Insignia GS с ценой от 668 100 гривен.

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